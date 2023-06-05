5 Möglichkeiten, wie sich Quietschgeräusche von Schuhen verhindern lassen
Produktpflege
Egal, ob deine Schuhe wegen Feuchtigkeit oder steifer Nähte quietschen, mit diesen Tipps wirst du die störenden Geräusche los.
Zubehör
- Zeitung
- Babypuder oder Talkum
- Vaseline oder Kokosöl
- Lederpflegemittel
- Sattelseife (optional)
Benötigte Utensilien
- Waschlappen
- Schwamm
Es gibt drei Hauptgründe, warum Schuhe quietschen: Entweder sie sind nass, neu oder es kommt irgendwo zu Reibung. Doch nur weil deine Schuhe Geräusche machen, musst du sie noch lange nicht abschreiben. Die folgenden Schritte helfen dir, etwas gegen das Quietschen zu unternehmen.
So lassen sich Quietschgeräusche von Schuhen verhindern
1.Schuhe gründlich trocknen
Wenn das Quietschen auf zu viel Feuchtigkeit zurückzuführen ist, müssen die Schuhe gründlich getrocknet werden. Beim Trocknen an der Sonne wird die Feuchtigkeit, die das Quietschen verursacht, jedoch nicht immer vollständig entzogen. In diesem Fall müssen die Innensohlen entfernt werden. Am besten schiebst du zerknülltes Zeitungspapier bis ganz nach vorne in die Schuhe und wickelst sie in ein Handtuch ein. Anschließend lässt du sie an einem gut belüfteten Ort ca. zwölf Stunden lang trocknen. In der Nähe eines Ventilators oder einer Lüftung mit warmer Luft trocknen sie schneller.
Bevor du die Innensohlen wieder reinlegst, kannst du etwas Babypuder oder Talkum direkt in die Schuhe streuen, damit die restliche Feuchtigkeit aufgesaugt wird.
2.Das Eintragen beschleunigen
Manchmal kommt das Quietschen von der Außenseite des Schuhs. Das ist vor allem bei neuen Schuhen der Fall. Das Geräusch kann durch eine neue Gummisohle oder durch eine steife Naht auf der Außenseite des Schuhs verursacht werden.
Je öfter du deine neuen Schuhe trägst, desto flexibler werden sie und desto weniger Geräusche machen sie. Um den Prozess zu beschleunigen, kannst du deine neuen Schuhe einfach zu Hause tragen, um sie einzulaufen. Das Quietschen sollte mit zunehmender Nutzung verschwinden.
3.Reibung reduzieren
Wenn das Quietschen von der Innenseite des Schuhs kommt – und nicht durch Feuchtigkeit verursacht wird –, kannst du versuchen, die Innensohle herauszunehmen und eine dünne Schicht Vaseline oder Kokosnussöl auf die Unterseite der Sohle aufzutragen. Dadurch wird verhindert, dass die Innensohle an anderen Teilen des Schuhs reibt.
4.Schuhe pflegen
Manchmal ist es nicht ein Zuviel an Feuchtigkeit, das einen Schuh quietschen lässt, sondern ein Zuwenig. Auch ein "ausgetrockneter" Schuh kann Geräusche machen, vor allem, wenn er aus Leder besteht. In diesem Fall kannst du Lederpflegemittel verwenden, um den Schuh mit Feuchtigkeit zu versorgen und ein Quietschen zu verhindern.
Entferne zunächst die Schnürsenkel und gib dann eine kleine Menge Pflegemittel auf ein sauberes Tuch. Reib das Mittel mit kleinen, kreisenden Bewegungen in das Leder und achte dabei auf die natürlichen Falten, die sich gebildet haben.
Manchmal quietschen Lederschuhe auch, wenn die Schnürsenkel an der Lasche des Schuhs reiben. Mit Sattelseife, einem speziellen Mittel zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Leder, kann das Geräusch beseitigt werden.
Gib die Seife auf ein feuchtes Tuch und reib die Lasche damit ein, sodass Schaum entsteht. Wisch diesen mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Schwamm ab. Wenn du keine Sattelseife hast, kannst du auch Lederpflegemittel verwenden.
(Verwandter Artikel: 3 einfache Möglichkeiten zum Reinigen von Schnürsenkeln)
5.Socken tragen
Nicht immer sind es die Schuhe selbst, die das Quietschen verursachen. Manchmal sind es auch die Füße. Wenn du zum Beispiel barfuß in den Schuhen bist und sie quietschen, zieh dir Socken an.
Vielleicht sind ja No-Show-Socken genau das Richtige für dich. Meist reichen sie sogar schon aus. Wenn das Quietschen verschwindet, weißt du, dass es dadurch verursacht wurde, dass es zu einer Reibung zwischen Schuh und Fuß kam.
Häufig gestellte Fragen
Warum quietschen Schuhe?
Neue Schuhe quietschen oft beim Eintragen. Das kann unter Umständen durch steife Nähte und neue Gummisohlen verursacht werden. Aber auch Feuchtigkeit im Schuh kann ein störendes Geräusch verursachen. In diesem Fall müssen die Schuhe vollständig getrocknet werden. Ansonsten kann es auch an der Reibung zwischen Innensohle und Sohle liegen oder daran, dass du keine Socken in den Schuhen trägst.
Lederschuhe können quietschen, wenn sie zu trocken sind und gepflegt werden müssen oder wenn die Schnürsenkel an der Lasche reiben.
Was kannst du gegen Quietschgeräusche von Schuhen tun?
Viele gängige Ursachen für quietschende Schuhe können leicht behoben werden. Wenn die Schuhe neu sind, kannst du sie ganz einfach zu Hause tragen, damit die steifen Nähte und die neuen Sohlen weicher werden.
Wenn Feuchtigkeit das Problem ist, solltest du die Schuhe an der Luft trocknen lassen.
Wenn das Quietschen von der Innensohle kommt, gib eine kleine Menge Vaseline auf die Unterseite der Sohle. Wenn die Schuhe aus Leder bestehen und ausgetrocknet sind, behandle sie mit einem Pflegemittel, um das Quietschen zu beseitigen.
Text: Lesly Gregory