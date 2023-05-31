3 gesundheitliche Vorteile von dunkler Schokolade

Hast du schon einmal versucht, dich mit Schokolade zu trösten? Keine Sorge, damit bist du nicht allein. Der süße Geschmack und die zarte Textur der Leckerei mögen der Hauptgrund dafür sein, dass man sich nach dem Verzehr besser fühlt. Es gibt aber auch wissenschaftliche Belege dafür, dass dunkle Schokolade die Stimmung hebt.

In einer randomisierten kontrollierten Studie, die 2022 im Journal of Nutritional Biochemistry veröffentlicht wurde, wurde die Wirkung von dunkler Schokolade auf die Stimmung gesunder Erwachsener im Alter von 20 bis 30 Jahren untersucht. Die Studienteilnehmer:innen verzehrten drei Wochen lang täglich je 30 Gramm Bitterschokolade. Eine Gruppe bekam 85-prozentige, die andere 70-prozentige Schokolade. Die Kontrollgruppe nahm keine Bitterschokolade zu sich.

30 Gramm Schokolade sind ungefähr ein Drittel einer herkömmlichen Tafel Bitterschokolade. Zu welchem Ergebnis kamen die Forscher:innen? Im Vergleich zu der Gruppe mit 70-prozentiger Schokolade sowie der Kontrollgruppe empfanden die Teilnehmer:innen, die 85-prozentige Schokolade verzehrten, bedeutend weniger emotionalen Stress. Dieses Ergebnis könnte unter anderem durch die positive Wirkung von 85-prozentiger Schokolade auf das Darmmikrobiom erklärt werden.

Neben der Förderung der Gesundheit und Vielfalt des Darmmikrobioms kann Kakao auch eine positive Auswirkung auf die Stimmung haben. Das liegt daran, dass er viele Polyphenole (gesundheitsfördernde natürliche Verbindungen, die in Pflanzen vorkommen) enthält. Polyphenole haben antioxidative Eigenschaften, die sich positiv auf die Stimmung auswirken können, da sie Entzündungen reduzieren. Es wird angenommen, dass Entzündungen zur Entstehung von Depressionen beitragen.

Eine groß angelegte epidemiologische Studie, die 2018 in der Fachzeitschrift Molecules erschien, legt nahe, dass Menschen, die sich polyphenolreich ernähren, weniger an depressiven Verstimmungen leiden. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass der Verzehr von Bitterschokolade den Cortisolspiegel senkt. Ein niedriger Spiegel des Stresshormons Cortisol kann dazu beitragen, Angst- und Depressionssymptome zu verringern.