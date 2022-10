Das solltest du tun, wenn du deine Beckenbodenmuskeln nach der Entbindung nicht mehr fühlen kannst – erklärt von Expert:innen

In der Zeit, in der sich dein Beckenboden von der Geburt erholt, kann es für die Rückkehr des Gefühls der Muskeln hilfreich sein, Entzündungen und Schwellungen in diesem Bereich zu lindern, so Proulx. Sie empfiehlt, sich ein- oder zweimal am Tag für einige Minuten mit Kissen unter der Hüfte auf den Rücken zu legen. Solange es angenehm ist, ist die Dauer egal, aber höre auf, wenn es sich nicht gut anfühlt. In dieser Position befindet sich deine Hüfte über dem Herz. Das trägt dazu bei, dass Flüssigkeit abfließt und neues Blut leichter in den Beckenboden gelangt. Du kannst auch einen Eisbeutel auf deinen Dammbereich legen, überall zwischen deinem Scham- und deinem Steißbein, wo du Schmerzen hast oder geschwollen bist, für 10 bis 20 Minuten einmal täglich, wobei auch öfter in Ordnung ist, wenn es sich gut anfühlt.



Immer noch Probleme, deinen Beckenboden zu spüren? Versuche gelassen zu bleiben. Zu viel zu früh zu tun, kann den Fortschritt verzögern oder Beckenbodenbeschwerden, die du möglicherweise hast, verschlimmern. "Deine Muskeln haben erst eine große Dehnung hinter sich. Habe also Geduld mit dir und überkompensiere nicht mit erhöhtem Aufwand", wie Beckenbodenübungen in voller Intensität, so Proulx. Übe einfach weiterhin die oben beschriebenen Methoden, vor allem die mit der Atmung. Du kannst dich auch an deine Frauenärztin bzw. deinen Frauenarzt oder deine Hebamme wenden oder sogar noch besser, besuche Physiotherapeut:innen für Beckenbodengesundheit für einen Muskelfunktionstest.



Es mag etwas länger dauern, als dir lieb ist, aber mit ein bisschen Geduld und Unterstützung wirst du dich wieder wie du selbst fühlen — da unten und auch sonst überall.