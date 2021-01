Wie kamst du zum Filmemachen?

Ich wollte dokumentieren, wie es beim Streetbasketball in der Pariser Szene so abgeht. Alles begann damit, dass ich ein Video hochgeladen habe, in dem ich einen Gegner mit einem Slam Dunk ausspiele und Trash Talk mache, während ich wieder zur anderen Seite des Courts laufe. Das Video ging über Twitter viral, und von heute auf morgen wurde mein Traum wahr. Ich hatte es noch nicht so mit sozialen Medien und musste in wenigen Tagen alles zusammenstellen, vom Logo über einen Namen bis hin zum Content. Ich beschloss, die Spieler möglichst oft mit Mikro auszustatten, damit man sie besser hören konnte, und so das Spiel noch spannender zu machen. Jetzt ist mein Ziel, selber beim Spiel alles zu geben, was aber noch wichtiger ist, dass ich den Sport mit genau der gleichen Leidenschaft dokumentiere, den ich für ihn empfinde. Ich spiele mit viel Energie und mache viel Trash Talk an der Seitenlinie. Wenn es eine Sache gibt, die ich beim Basketball in den USA gelernt habe, dann das, die Leute immer zu unterhalten.