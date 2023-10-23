Online-Shopping: Leitfaden für richtiges Bestellen

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Move to Zero
Kurzanleitung für richtiges Bestellen
Wusstest du, dass Rücksendungen sich in vielerlei Hinsicht negativ auswirken? Wenn du bereits beim ersten Mal die richtigen Produkte bestellst, sparst du nicht nur Zeit und Mühe, sondern hast auch sofort Spaß daran.
Infos zum Produkt
Etwas entdeckt, das dir gefällt? Auf der Produktseite findest du alles über die Materialien, Pflege und Eigenschaften des Produkts und kannst noch vor dem Bestellen entscheiden, ob es überhaupt deinen Vorstellungen entspricht.
Größenangaben
Die richtige Größe ist immer wichtig, egal, was du kaufst. Da alle Menschen unterschiedlich gebaut sind, hier ein paar Tipps, wie du bei Schuhen, Bekleidung und anderen Dingen die richtige Passform findest.
Passende Bekleidung
Wenn du bei Bekleidung nach der richtigen Passform suchst, solltest du dich zunächst unter "Größe und Passform" informieren. Hier erfährst du, welche Körper- und Bekleidungsgröße das abgebildete Model hat. Das hilft dir herauszufinden, ob dir das Produkt passen könnte. Sieh dir außerdem die Größentabelle an oder vergleiche die Größe mit der eines Produkts, das du bereits hast. Wenn du immer noch unsicher bist, kannst du es auch im nächsten Nike Store anprobieren.
Passende Schuhe
Wenn du nach gut passenden Schuhen suchst, sieh dir zuerst an, welche Größe deine Schuhe zu Hause haben. Oder miss deinen Fuß und vergleich das Ergebnis mit der Größentabelle. Du kannst auch in einen Nike Store in deiner Nähe gehen und die Schuhe dort anprobieren. Die Store-Mitarbeiter:innen helfen dir gerne!
Rücksendungen
Auch wenn es sehr bequem erscheint, ein Produkt, das du nicht behalten möchtest, zurückzuschicken: Bring es lieber in einen Store. Dort erhältst du Hilfe, um die richtige Größe und Passform zu finden. In unserem Store Locator unten erfährst du, wo dir Store-Mitarbeiter:innen entsprechend weiterhelfen.
Neuwertigen Schuhen ein neues Leben geben
Wenn Schuhe an uns zurückgegeben werden, versuchen wir, ihnen ein neues Leben zu geben. Das ist Teil unseres Move to Zero-Projekts, mit dem wir den CO2-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren möchten, um die Zukunft des Sports zu schützen. Sind die Schuhe quasi neu, leicht getragen oder weisen kleine Fehler auf, reinigen, desinfizieren und überarbeiten wir sie von Hand und geben sie zu einem reduzierten Preis zurück in den Verkauf. So werden sie vielleicht für andere ein neues Lieblingspaar. Durch den Kauf solcher Schuhe verlängerst du deren Lebensdauer, reduzierst den Müll und sorgst dafür, dass sie länger ihren eigentlichen Zweck erfüllen.