One on One: Fran Kirby und Jordan Henderson

Jordan: Ich würde sagen, der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere ist der Gewinn der Champions League. Aber ich werde mich immer an die Tage nach dem Sieg erinnern, denn ich war nicht wirklich glücklich und zufrieden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich traurig war, aber es war auch nicht so, wie ich es erwartet hatte. Ich dachte, ich würde wochenlang vor Glück über den Wolken schweben, weil ich etwas erreicht habe, wovon ich mein ganzes Leben lang geträumt habe …



Nach diesem Sieg hatte ich tagelang zu kämpfen. Ich konnte immer noch nicht fassen, was da alles passiert war und was wir gemeinsam erreicht hatten. Ich dachte "Okay, und was machen wir jetzt? Was mache ich jetzt?" Der Fokus lag dann natürlich ziemlich schnell auf der Premier League. Wir hatten sie so lange nicht mehr gewonnen und 2019 den Titel ganz knapp verpasst. Das hat geholfen, aber dieses Gefühl nach dem Sieg in der Champions League … so hatte ich mir das ganz sicher nicht vorgestellt.



Fran: Das Gefühl kenne ich. Ich glaube, das liegt an dem ganzen Adrenalin. Deine Aufregung steigt und steigt – und hinterher fragst du dich "Und was jetzt?". Mein größtes Highlight war die letzte Saison, als ich nach meiner Krankheit zurückkam, die mich so lange außer Gefecht gesetzt hatte. [Ende 2019 war Fran bei einem Abendessen mit ihren engen Freundinnen und Chelsea-Teamkolleginnen Beth England und Maren Mjelde zusammengebrochen. Die Diagnose lautete Perikarditis, eine virusbedingte Herzbeutelentzündung, die beinahe Frans Karriereende bedeutet hätte.] Nach dem, was ich durchgemacht hatte, wäre ich auch ohne Titelgewinn glücklich gewesen, aber nach unserem Sieg ging es mir ähnlich wie Jordan. Ich hatte eine fantastische Saison, und dann war sie zu Ende, und man gönnt sich nicht die Zeit, mit Stolz und Freude auf das zu schauen, was man erreicht hat. Stattdessen denkst du dir "So, das habe ich geschafft. Jetzt habe ich ein paar Wochen frei, und dann starte ich gleich wieder voll durch." Du lässt dir keine Zeit, alles zu verarbeiten und sacken zu lassen.