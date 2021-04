Besser fürs Training. Besser für die Umwelt.

Die Athlet:innen von heute verstehen, dass wir eine Verantwortung gegenüber unserem Planeten haben. Denn eines ist klar: Unser eigenes Wohlbefinden hängt vom Wohlbefinden von Mutter Erde ab. Aus diesem Grund hat unser Designteam vor kurzem einen unserer besten Fitnessschuhe so überarbeitet, dass er nun zu mindestens 20 % (Gewichtsanteil) aus Recyclingmaterialien besteht. Nike will damit die CO2-Bilanz des Schuhs verbessern, jedoch ohne Abstriche in Sachen Performance oder Strapazierfähigkeit machen zu müssen. Der Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature ist somit der perfekte Schuh für alle umweltbewussten Athlet:innen, die in Bezug auf ihr Workout keine Kompromisse eingehen wollen.