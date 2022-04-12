So beeinflusst Datenanalyse das Design von Nike Schuhen

Wer beim Produktdesign etwas verändern möchte, sollte beim Material anfangen.



Etwa 70 Prozent des CO2-Fußabdrucks von Nike ist auf die Materialien zurückzuführen. Daher können hier selbst kleinste Veränderungen zu einer deutlichen Senkung der Emissionen führen.



"Wir wussten, wir hatten die Verantwortung, bei unseren Materialien etwas zu ändern", erklärt Schuhmaterialentwicklerin Isabel Torres in Bezug auf die Air Max-Produktlinie. "Das ist wie mit dem Wasserabdrehen beim Zähneputzen: Es ist einfach sinnvoll."



Aber selbst einleuchtende Veränderungen sind ohne die richtigen Informationen nicht leicht. Und hier kommen die Daten ins Spiel.



"Daten helfen Designer:innen zum Beispiel dabei, ihre Visionen zum Leben zu erwecken", so Nina Watkins, die als Datenanalystin Designer:innen die Informationen liefert, auf deren Grundlage sie fundierte Materialentscheidungen treffen können. Doch wie funktioniert das?