Nike One Box reduziert Verpackungen um die Hälfte

Heißt das, dass One Box alle existierenden Schuhkartons ersetzen wird? Nein, nicht sofort. In diesem Jahr werden Millionen von Exemplaren ausgeliefert und wir gehen davon aus, dass es dank sorgfältiger Tests und weiterer Optimierungen noch mehr werden. "Auch wenn es sich um ein großes Projekt handelt, sind wir immer noch in der Testphase", erklärt Erica. "One Box kann sich im Laufe der Zeit in Sachen Aussehen, Verwendungszweck und Reduzierung von Boxen noch weiterentwickeln."



So wie die Space Hippie-Produktreihe als Inspiration für diesen wegweisenden Schuhkarton diente, bildet One Box nun die Grundlage für neue Verpackungstechniken, zum Beispiel die Verwendung von weniger Papier zum Ausstopfen des Zehenbereichs oder die Abschaffung von Plastiktüten für jedes einzelne Kleidungsstück.



Rich merkt an, dass dies Teil eines großen Ganzen ist, nämlich des generellen Ziels von Nike, Produktverpackungen zu reduzieren – ein Vorhaben, das sich ständig weiterentwickelt.