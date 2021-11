Mein eigenes Spielfeld: Der Kampf um die Zukunft der Erde

Schon bevor die 15-jährige Garima Thakur aus dem indischen Bhopal zum ersten Mal darüber nachdachte, sich aktiv für den Klimaschutz zu engagieren, war sie sich des Klimawandels und seiner verheerenden weltweiten Auswirkungen bewusst. Garima war 13, als sie die düsteren Bilder des Dokumentarfilms "Before the Flood" mit Leonardo DiCaprio als Sprecher sah, die sie sehr bedrückten und ihr Angst vor ökologischen Katastrophen und Bedrohungen der natürlichen Umwelt machten. Sie erkannte, dass der globale Klimanotstand nicht in irgendeinem Land am anderen Ende der Welt mit anderen Menschen passierte: Plötzlich bemerkte sie in ihrer eigenen Stadt und ihrem Land die allgegenwärtigen Anzeichen von Umweltzerstörung.



"Ich begann, die Botschaft des Films überall zu sehen: ein brennender Reifen am Straßenrand, ein Baum, der irgendwo gefällt wird, Menschen, die in Warteschlangen für Wasser für ihre Familien anstehen", erzählt Garima. "Das sind Zeichen der Not, und in Indien sind die Zeichen überall. Man kann sie nicht übersehen."



Garima erinnert sich gern an einen Süßwasserbach in der Nähe des Hauses ihrer Großmutter im Bezirk Bilaspur im bergigen, bewaldeten Bundesstaat Himachal Pradesh. "Ich ging oft mit meinen Cousins und Cousinen zu diesem Bach. Da es dort meistens fast menschenleer war, konnten wir ungestört spielen und die Fische im Wasser sehen", erzählt sie.



Heute ist die liebgewonnene Spielstätte ihrer Kindheit mit Asphalt bedeckt und statt eines fließenden Baches als Lebensquelle für Flora und Fauna "gibt es nur ein stehendes Gewässer am Straßenrand", so Garima. "Ich war etwa 11 Jahre alt, als die Straße gebaut wurde. Ich spielte erst seit ein paar Jahren an diesem Bach, aber zu sehen, was aus ihm geworden war, hat mich schwer getroffen."