Saubere Schuhe, längere Lebensdauer!
Niemand schickt seine Lieblingsschuhe gerne in den Ruhestand. Doch mit ein bisschen liebevoller Zuwendung kannst du deine Schuhe viel länger nutzen, als du vielleicht glaubst. Und je mehr Kilometer du mit deinen Schuhen zurücklegst, desto besser ist das für dich und für den Planeten.
Bring sie zurück ins Spiel
Du möchtest dazu beitragen, dass weniger Abfall produziert wird? Indem du deine Schuhe pflegst und regelmäßig reinigst, machst du ganz einfach einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Behandle deine Schuhe wie deine besten Sportbuddys – sie werden es dir mit einer langen Lebensdauer danken. Tägliche gute Gewohnheiten und gemeinsames Handeln können viel bewirken, wenn wir alle das gleiche Ziel verfolgen.
Du möchtest mehr über unsere Move to Zero-Initiativen wissen? Über die Schaltfläche unten erfährst du mehr über unser Ziel, den CO2-Ausstoß und Abfälle auf null zu reduzieren.
So geht's: Schuhpflege Schritt für Schritt
Egal ob du beim Laufen auf matschiger Strecke unterwegs warst oder aus Versehen in eine Pfütze getreten bist – es ist wichtig, dass deine Schuhe von Schmutz befreit werden, damit sie in einem guten Zustand für zukünftige Abenteuer bleiben. Was die Reinigung angeht, gibt es keine Einheitslösung. Wie du schlammverschmutzte Schuhe reinigst, erfährst du hier unten.
Aus Recyclingmaterialien gefertigt
Entdecke unsere Laufausrüstung aus recycelten und biologischen Materialien im Rahmen von Nikes Move to Zero-Initiative. Dieses Projekt verfolgt das Ziel, den CO2-Ausstoß und Abfälle auf null zu reduzieren, um die Zukunft des Sports zu schützen.
Saubere Schuhe, längere Lebensdauer!
Niemand schickt seine Lieblingsschuhe gerne in den Ruhestand. Doch mit ein bisschen liebevoller Zuwendung kannst du deine Schuhe viel länger nutzen, als du vielleicht glaubst. Und je mehr Kilometer du mit deinen Schuhen zurücklegst, desto besser ist das für dich und für den Planeten.
Bring sie zurück ins Spiel
Du möchtest dazu beitragen, dass weniger Abfall produziert wird? Indem du deine Schuhe pflegst und regelmäßig reinigst, machst du ganz einfach einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Behandle deine Schuhe wie deine besten Sportbuddys – sie werden es dir mit einer langen Lebensdauer danken. Tägliche gute Gewohnheiten und gemeinsames Handeln können viel bewirken, wenn wir alle das gleiche Ziel verfolgen.
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So geht's: Schuhpflege Schritt für Schritt
Egal ob du beim Laufen auf matschiger Strecke unterwegs warst oder aus Versehen in eine Pfütze getreten bist – es ist wichtig, dass deine Schuhe von Schmutz befreit werden, damit sie in einem guten Zustand für zukünftige Abenteuer bleiben. Was die Reinigung angeht, gibt es keine Einheitslösung. Wie du schlammverschmutzte Schuhe reinigst, erfährst du hier unten.
Aus Recyclingmaterialien gefertigt
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