Wenn Kameroon Jade als Kind und Jugendliche zum Fußballspielen ging, war sie jedes Mal das einzige Mädchen auf dem Platz. Manchmal waren die Jungs nett zu ihr, aber es gab immer einen oder zwei, die nicht mit ihr spielen wollten. Doch Kameroon wusste, dass sie mit ihnen mithalten konnte. Sie wusste, dass sie den Ball im Tor versenken konnte, wenn man ihn ihr nur zuspielen würde. Sie war frustriert. Es war entmutigend, sich immer und immer wieder beweisen zu müssen.

Das Traurigste war, dass sie viele Mädchen kannte, die gerne öfter Fußball spielen würden, aber sich bei dem Druck, den die Jungs auf sie ausübten, nicht wohlfühlten. Sie hatten Angst, dass sich jemand über sie lustig machen würde, wenn ihnen mal etwas nicht gelang.

"Wie können Mädchen besser werden, wenn sie nicht einmal üben können?", fragte sich Kameroon.