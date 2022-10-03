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JJ Roble
JJ und ihre acht Brüder haben als Kinder immer Fußball gespielt. JJ wollte ihr Hobby zum Beruf machen und wurde die erste muslimische Schiedsrichterin im Vereinigten Königreich. Außerdem begann sie, ihre sieben Nichten zu trainieren. Das sprach sich herum, und immer mehr Mädchen aus der Nachbarschaft kamen zum Training, um mehr über das Spiel zu lernen. JJs Traum ist es, dass ihr Team zu einer Liga junger Spielerinnen aus dem ganzen Land anwächst, in der alle etwas lernen und erfahren, dass alles möglich ist.
JJ Roble. England. Geburtstag: 1. Januar 1994. Illustrationen von Adriana Bellet.
Es war einmal ein Mädchen, das lief so viel, dass ihre Mutter sie "das Pferd" nannte. Als Kind spielte Jawahir mit ihren acht Brüdern immer Fußball. Sie spielten im Garten, im Vorgarten und sogar im Haus!
Als sie älter wurde, wollte JJ ihr Hobby Fußball zum Beruf machen und wurde die erste muslimische Schiedsrichterin im Vereinigten Königreich. Dann eines Tages bemerkte JJ, dass ihre sieben Nichten vor lauter Energie kaum zu bremsen waren und sich irgendwo auspowern mussten. Sie erinnerte sich an ihre eigene Kindheit und erkannte eine weitere Möglichkeit, Fußball zu ihrem Lebensinhalt zu machen: Sie wurde die Trainerin ihrer Nichten.
Beim ersten Training begann JJ mit den Grundlagen. Sie zeigte den Mädchen, wie sie den Ball am besten anspielen sollten und feuerte sie an, während sie das Feld auf und ab sprinteten. JJ sorgte dafür, dass die Mädchen beim Training Riesenspaß hatten und brachte sie spielerisch dazu, immer schneller zu laufen und fester zu schießen. Dabei fühlte sie sich selbst in ihre Kindheit zurückversetzt.
"Du bist dir selbst der beste Freund oder die beste Freundin. Du bist unschlagbar, und wenn du hart genug arbeitest, werden deine Träume eines Tages wahr!"
Als JJ zum nächsten Training kam, warteten nicht nur ihre Nichten auf sie. Eine ganze Gruppe kleiner Mädchen wollte von Coach JJ lernen. Es sprach sich schnell herum, wie viel Spaß das Training mit JJ macht, und es dauerte nicht lang, da nahmen fast alle Kids aus der Nachbarschaft daran teil.
JJ träumt davon, dass ihr Team nicht nur beim Sport, sondern auch menschlich an seinen Herausforderungen wächst. Aber sie hat noch größere Ziele. Sie möchte, dass sich um ihr Team herum eine ganze Liga mit Spielerinnen aus dem ganzen Land entwickelt. "Ich möchte noch mehr Mädchen in diesem Spiel sehen. Sie müssen nicht unbedingt Fußballerinnen sein. Es gibt so viel mehr zu erreichen. Und nichts ist unmöglich!"