An der Universität studierte sie Sportmanagement und trainierte gleichzeitig für eine Karriere als Profi-Kickboxerin.

Sie nahm ihre Boxhandschuhe überall hin mit, um immer trainieren zu können, wenn sie keine Vorlesungen hatte. Wenn sie durch den Ring wirbelte und ihre Jabs und Kicks übte, fühlte sie sich ganz ruhig und stark. Kickboxen war genau der Sport, den sie für immer hätte machen können.

Doch dann hatte sie mit 21 Jahren einen sehr schweren Autounfall. Als ihr das Ärzteteam mitteilte, dass sie nie wieder an Wettkämpfen teilnehmen könne, fragte sie sich: "Und jetzt?".

Bald jedoch erkannte Houda, dass Kickboxen immer noch ihr Lebensinhalt sein konnte, obwohl sie selbst nicht mehr im Ring steht. Heute hilft als Coach jungen Mädchen, durch Sport mehr Kraft, Stärke und Selbstvertrauen aufzubauen. Ihr Traum vom Kickboxen lebt in den zukünftigen Champions weiter, die sie jeden Tag trainiert.