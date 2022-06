Ein Interview mit Madison Keys und Sloane Stephens 

Sloane: Ich bin quasi auf dem Tennisplatz groß geworden und habe dort wundervolle Erfahrungen gemacht. Ich hatte den besten Coach. Er war immer gut drauf. Heute bin ich überzeugt: Der Grund, warum ich immer noch Tennis spiele, sind diese positiven Erlebnisse. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens und wollte immer nur auf dem Platz sein. Mein einziger Gedanke war: "Ich möchte Francisco so bald wie möglich wiedersehen. Ich habe auf dem Platz so eine gute Zeit. Und ich möchte meine Freunde sehen." Ich glaube, die ersten Erfahrungen als Kind prägen dich für den Rest deines Lebens. Wenn du anfängst, Tennis zu spielen, und dein Trainer schimpft nur mit dir und du hast keinen Spaß, dann wirst du so schnell keinen Schläger mehr in die Hand nehmen.



Tennis hat mir in meinem Leben so viel gegeben. Ich durfte die Welt kennenlernen, viele Menschen treffen und unglaubliche Dinge erleben. Ich möchte, dass auch Kinder diese Chancen haben, für die Tennisspielen normalerweise gar nicht infrage käme. Tennis ist kein besonders diverser Sport, deshalb war es für mich so wichtig, Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, die unter normalen Umständen niemals einen Schläger in die Hand nehmen würden. Darum habe ich meine Stiftung gegründet. Ich möchte Kids of Color, für die ich eine Art Vorbild bin, das Gefühl geben, dass auch sie Tennis spielen können. Auch wenn sie nicht unbedingt Profis werden, sondern im High-School-Team spielen: Tennis ist ein Sport, den man sein ganzes Leben lang machen kann. In Tennisklubs siehst du Menschen, die noch mit 85 oder 90 Jahren spielen. Das ist unglaublich – dieser Sport kann dir dein ganzes Leben lang so viel geben. Ich möchte der nächsten Generation etwas zurückgeben und ich möchte, dass Kinder ungeachtet ihrer Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft oder anderer Merkmale die Chance bekommen, Tennis zu spielen.



Madison: Ich habe meine Stiftung gegründet, nachdem ich ursprünglich mit einer anderen Stiftung namens "Fearlessly Girl" zusammengearbeitet hatte. Dabei ging es darum, Mädchen in der Grundschule und der High-School mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln und Führungsqualitäten in ihnen zu wecken. Ich besuchte einige Schulen, traf Mädchen und unterhielt mich mit ihnen. Dabei merkte ich, dass mir das Spaß macht. Deshalb wollte ich mich hier stärker engagieren. Aber ich wollte mich nicht nur auf Mädchen in Grundschulen und High-Schools beschränken, denn es kamen so viele Frauen in meinem Alter oder älter auf mich zu, die sagten: "OK, das, was du sagst, ist klasse, aber was ist mit uns? Wir brauchen diese Unterstützung auch." Außerdem wollte ich mit meinen Botschaften auch andere Athletinnen ansprechen, die bei meiner Stiftung mitmachen wollten. Eine Stiftung ins Leben zu rufen, ist ein sehr aufwendiger Prozess. Ich wollte etwas erschaffen, bei dem viele Menschen mitmachen können und das zu etwas Größerem werden könnte. Mir gefiel das Motto "Kindness Wins", bei dem es darum geht, dass Freundlichkeit immer siegen sollte. Dieses Motto passt auf viele Bereiche und gibt uns die Möglichkeit, der Gesellschaft in unterschiedlichster Weise etwas zurückzugeben. Für mich war das der beste Weg, der Welt ein wenig zu helfen.