In guter Gesellschaft: Gegner im Ring, Freunde im richtigen Leben 

Alles begann 2010 in einem gemieteten Tanzstudio. Gong Jin, die Gründerin des Boxclubs, war ursprünglich nur auf der Suche nach einem Raum für ein paar Freundinnen, die boxen wollten. Mittlerweile ist der Princess Women's Boxing Club ein komplettes Gym mit zwei Standorten in Shanghai, einem Dutzend Coaches und Hunderten von Mitgliedern.



Mehrmals in der Woche treffen sich die Frauen in Gruppen von 10 bis 15 Athletinnen und haben einen Zusammenhalt entwickelt, der über das Boxen hinausgeht. "Wir sind wie eine Familie", berichtet Gong Jin, die mit 12 Jahren zum ersten Mal die Boxhandschuhe anzog, ermutigt durch ihren Vater, der in seiner Jugend boxte. Sechs Jahre später begann sie, professionell zu boxen, und jetzt, mit 32, hat sie noch immer nichts von ihrer Stärke verloren.