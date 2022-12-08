Ist Essiggurkensaft gut für deine Gesundheit? Ein zertifizierter Ernährungsberater erklärt die Vorteile

Es gibt nur wenige Studien, in denen der Frage nachgegangen wurde, ob Essiggurkensaft Muskelkrämpfe zu lindern vermag, oder ob er den Wasserspeicher auffüllen kann. Essiggurkensaft werden diese Eigenschaften zugeschrieben, da er reich an Natrium und Essig ist. Wenn Schweiß, der Natrium enthält, bei einem Workout verloren geht, ist es wichtig, Elektrolyte wiederaufzufüllen, um Muskelkrämpfe und Dehydration zu vermeiden.

Eine randomisierte, kontrollierte klinische Studie aus dem Jahr 2009 in einer Ausgabe des Journal of Athletic Training untersuchte die Elektrolyteveränderungen im Blut nach der Einnahme drei verschiedener Flüssigkeiten: Essiggurkensaft, Wasser und eine gängige Lösung mit Kohlenhydraten und Elektrolyten. An dieser kleinen Studie nahmen nur neun Männer teil. Aber die Forscher:innen fanden heraus, dass es keine signifikanten Unterschiede in den Elektrolytkonzentrationen bei den verschiedenen Getränken gab.

Im Jahr 2010 ging ein wissenschaftlicher Artikel im Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise der Frage nach, ob Essiggurkensaft die Dauer von Muskelkrämpfen verkürzt. Bei dieser kleinen Studie (wieder nur mit neun Teilnehmern) wurden bei neun Männern, die ein Flüssigkeitsdefizit hatten, Muskelkrämpfe hervorgerufen. Nach einer Nervenstimulation und Muskelkrämpfen tranken die Teilnehmer entweder eine kleine Menge Essiggurkensaft oder deionisiertes Wasser (Wasser ohne Ionen).

Die Studie ergab, dass Essiggurkensaft im Vergleich zu Wasser die Dauer von Muskelkrämpfen reduziert und die Krämpfe schneller verschwinden als beim Trinken von Wasser oder gar keiner Flüssigkeit. Das Interessante an dieser Studie ist, dass die Veränderungen der Elektrolytewerte unbedeutend waren. Es war also wahrscheinlich nicht der Elektrolytgehalt des Essiggurkensaftes, der sich auf die Muskelkrämpfe auswirkte.

Da es also nicht an den Elektrolyten lag, dass die Muskelkrämpfe kürzer waren, mussten die Forscher:innen einen anderen Mechanismus in Betracht ziehen. Im selben wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahr 2010 wurde angenommen, dass die Wirkung des Essiggurkensaftes gegen Muskelkrämpfe auf die Essigsäure zurückzuführen ist. Man nimmt an – auch wenn dies noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht wurde –, dass der säuerliche Geschmack von Essigsäure die Rezeptoren des Nervensystems hinten am Rachen stimuliert. Dies soll in der Theorie einen Reflex auslösen, der die hemmende Neurotransmitteraktivität erhöht. Hemmende Neurotransmitter blockieren Nachrichten (beispielsweise, dass eine Muskelzelle sich zusammenziehen soll), sodass sie nicht durch das Nervensystem gelangen. Durch das Hemmen der Neurotransmitteraktivität werden Muskelkrämpfe gemindert.