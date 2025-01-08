3 mögliche Vorteile von Blaulichtbrillen

Technisch gesehen nicht, aber es wirkt sich dennoch auf die Augen und möglicherweise auch auf die allgemeine Gesundheit aus.

"In Tierversuchen hat sich diese [kurze] Wellenlänge als toxisch für die Netzhaut oder den hinteren Teil des Auges erwiesen. Bislang gibt es aber keine Beweise dafür, dass blaues Licht tatsächlich auch Schäden an der menschlichen Netzhaut verursacht", sagt Movsisyan.

Die Forschung ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2022 ergab, dass künstliches blaues Licht keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit der Augen hat. Laut AAO gibt es nach derzeitigem Kenntnisstand auch keinen signifikanten Zusammenhang zwischen blauem Licht und Schäden an der menschlichen Netzhaut sowie der altersbedingten Makuladegeneration.

Die Exposition gegenüber blauem Licht kann sogar positive Auswirkungen haben. So zeigte eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2022, dass bei Athlet:innen, die blauem Licht ausgesetzt waren, verschiedene positive Auswirkungen festgestellt werden konnten, wie etwa eine verbesserte kognitive Leistung, erhöhte Wachsamkeit und verbesserte Reaktionszeiten.