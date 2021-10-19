Einen besseren Marathon laufen

Als Marathonläufer weißt du wahrscheinlich, dass man seine Kohlenhydrate planen muss. Kohlenhydrate werden als Glykogen gespeichert und sind die am leichtesten zugängliche Energiequelle des Körpers, weshalb viele Läufer vor einem Rennen mehr Kohlenhydrate als üblich essen, um ihren Glykogenspeicher zu füllen. Aber viele Menschen verstehen die Strategie falsch. Leider bezieht sich die Kohlenhydrataufnahme nicht auf Brot, Spaghetti und Frühstücksflocken, die du wochenlang vor einem Rennen in dich reinstopfst.

Überlege dir stattdessen einen strukturierteren Ansatz. Etwa drei oder vier Tage vor dem Event solltest du bei deinen Mahlzeiten auf 70 oder 75 % Kohlenhydrate achten, so dass noch Platz für Eiweiß und gesundes Fett bleibt, sagt Ryan Maciel, RD, Head Performance-Nutrition Coach bei Precision Nutrition. Wenn du am Abend vor dem Lauf Massen an Kohlenhydraten in dich hineinstopfst, fühlst du dich am Tag danach nur träge. Deinen Glykogenspeicher wird das nicht erhöhen. Dein Körper ist damit in einer Nacht überfordert, erklärt Maciel.

Du kannst Carb-Loading auch üben, indem du an den Tagen vor deinen Long Runs die Kohlenhydratzufuhr steigerst. So findest du heraus, was für dich am besten funktioniert, erklärt Monique Ryan, Ernährungsberaterin und Sporternährungswissenschaftlerin, die professionelle Ausdauerathleten und -teams berät. Auf diese Weise wirst du keine Überraschungen erleben, bevor du an den Start gehst.