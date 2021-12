Dr. Theresa Melito-Conners erklärt, was Self-Care ist und wie sie umgesetzt wird

Ein Vollbad mit Gesichtsmaske mag sich im ersten Moment gut anfühlen, aber das ist nur eine oberflächliche Lösung des Problems. Bei Self-Care geht es um Körper, Geist und Seele, deren Bedürfnisse die meisten Menschen noch nicht einmal wirklich kennen, so Dr. Theresa Melito-Conners. Es ist an der Zeit, sich darum zu kümmern. Melito-Conners entdeckte das Thema Self-Care für sich, als sie bei ihrer Doktorarbeit kurz vor einem Burn-out stand. Sie startete die Website "Dr. MC’s Self-Care Cabaret". In dieser Folge erlaubt sie Moderatorin Jaclyn Byrer einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, welche 10 Dinge wichtig sind, um unser Wohlbefinden zu stärken und einfach glücklicher zu sein. Sie erzählt, wie wichtig es ist, in Beruf und Privatleben Grenzen zu setzen und wie wir der nächsten Generation helfen, sich besser um sich selbst zu kümmern. Der Bonus: Dr. MC nimmt uns mit auf eine ihrer berühmten geführten Meditationen, damit du selbst erleben kannst, dass selbst kleine Veränderungen eine große Wirkung haben können.