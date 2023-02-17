Deine Hosengröße für Nike Damenhosen richtig messen

So findest du die richtige Größe für Damenhosen von Nike
Einkaufs-Guide
In diesem Leitfaden erfährst du, wie du Maß nehmen musst, um deine Größe für Damenhosen von Nike zu finden.
Ob für die Arbeit, die nächste Laufrunde, ein Match auf dem Tennisplatz oder einen entspannten Nachmittag auf dem Sofa: Um dich richtig wohlzufühlen, brauchst du eine Hose, die wirklich gut sitzt. In diesem Größenleitfaden erfährst du, wie du deinen Taillen- und Hüftumfang misst, um deine Größe für Damenhosen von Nike zu ermitteln.
Wenn du erst einmal deine Hosengröße kennst, ist es viel leichter, aus verschiedenen Styles und Schnitten zu wählen und die Passform zu finden, in der du dich am wohlsten fühlst. Hier erfährst du, wie du richtig Maß nimmst und die Hose mit dem optimalen Sitz findest.
(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)
So findest du die richtige Größe für Damenhosen
Nimm ein flexibles Maßband und folge den Anweisungen unten, um deine Maße zu ermitteln. Hinweis: Trag beim Maßnehmen am besten enge Kleidung. Weite, lockere Sachen erschweren eine genaue Messung.
Die richtige Größe für Nike Hosen finden
Jetzt kennst du deinen Taillen- und Hüftumfang. Vergleiche ihn mit der Nike Größentabelle für Damenhosen, um deine Größe für Nike Hosen zu finden.
Wie finde ich die richtige Länge für meine Körpergröße?
Manche Nike Damenhosen gibt es in kurzen und langen Varianten. In diesem Fall ist die sogenannte Beininnenlänge, also der Abstand zwischen oberer Nahtkante an der Beininnenseite und unterem Saum, etwas kürzer oder länger als bei der Standardlänge.
So findest du heraus, ob kürzere oder längere Varianten für dich richtig sind:
- Kurze Beinlänge: Sie eignet sich für Frauen mit einer Körpergröße von maximal 163 cm. Die Beininnenlänge ist etwa 5 cm kürzer als die Standardlänge bei Nike Damenhosen, und auch die Bundhöhe ist 1 cm kürzer.
- Lange Beinlänge: Sie eignet sich für Frauen mit einer Körpergröße zwischen 173 und 183 cm. Die Beininnenlänge ist etwa 5 cm länger als die Standardlänge bei Nike Damenhosen, und auch die Bundhöhe ist 1,5 cm länger.
Beachte allerdings, dass manche Styles je nach Beininnenlänge variieren können. Sieh dir also die jeweilige Produktseite genau an, bevor du dich für einen Kauf entscheidest.
Tipp: Wenn du für eine lange Leggings keine Variante mit kurzer Beinlänge findest, versuch es mit einer 7/8-Leggings.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Workout-Leggings für Damen)
Wann sollte ich eine kleinere oder größere Größe wählen?
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, bestell die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere für eine weitere Passform.
Wenn Taillen- und Hüftumfang zwischen zwei Größen liegen, wähle die Größe, die deinem Hüftumfang am nächsten kommt.
Die Nike Größentabellen geben Empfehlungen basierend auf den Körpermaßen einer Person. Worin du dich jedoch wirklich wohlfühlst, ist eine sehr subjektive Entscheidung. Zwei Menschen können dieselben Körpermaße haben, suchen bei einem bestimmten Kleidungsstück jedoch nach völlig unterschiedlichen Passformen. Lies weiter, um mehr über die Passform zu erfahren.
Was ist die ideale Passform für Hosen?
Wenn du auf nike.com oder in der Nike App nach Hosen suchst, schau dir den Bereich "Größe und Passform" auf der Produktseite genau an. Hier erfährst du, wie das Produkt aller Wahrscheinlichkeit nach sitzen wird. Du erhältst Informationen über die Größe, die das Model auf dem Foto trägt, sowie über die Beininnenlänge und andere Angaben.
Je nachdem, wo und wann du eine Hose tragen möchtest, sollte sie auf eine bestimmte Art sitzen. Eine Oversize-Jogginghose zum Beispiel eignet sich für ein lässiges, bequemes Outfit, eine eng geschnittene Hose hingegen ist perfekt für den Golfplatz oder die Yogamatte. Selbst wenn du für jeden Style dieselbe Größe wählst, variiert die jeweilige Passform abhängig vom Style.
In der Nike Bekleidungskollektion für Damen findest du Fleece-Trainingshosen, Cargohosen, Jogginghosen zum Laufen, Workout-Leggings und vieles mehr. Dabei unterscheiden wir fünf zentrale Passformen: Standardpassform, weite Passform, Oversize-Passform, schmale Passform und enge Passform. Unten findest du einen kurzen Überblick über die einzelnen Passformen.
- Hosen mit enger Passform
Zu finden bei: Leggings, Trainingshosen, Nike Sportswear
Geeignet für: Training, Sport, Entspannen, Kombinieren
Tragegefühl: eng anliegend und figurbetont
- Hosen mit schmaler Passform
Zu finden bei: Jogginghosen, Leggings, Fleece-Hosen, Laufhosen, Tennishosen, Golfhosen, Fußballhosen
Geeignet für: Golf, Tennis, Fußball, Laufen, Training
Tragegefühl: körpernah und passgenau
- Hosen mit Standardpassform
Zu finden bei: Jogginghosen, Trainingshosen, Fleece-Hosen, Hosen mit weitem Bein, Cargohosen, Golfhosen, Fußballhosen, Trailhosen, Tennishosen
Geeignet für: Golf, Tennis, Wandern, Fußball, Training, Sport, Freizeit, Entspannen
Tragegefühl: Locker und klassisch
- Hosen mit weiter Passform
Zu finden bei: Jogginghosen, Fleece-Hosen, Cargohosen, Basketballhosen, Laufhosen, Hosen mit weitem Bein
Geeignet für: Basketball, Entspannen, Freizeit, Laufen
Tragegefühl: weit und lässig
- Hosen mit Oversize-Passform
Zu finden bei: Jogginghosen, Fleece-Hosen, Cargohosen, Hosen mit weitem Bein
Geeignet für: Freizeit, Sport, Training, Entspannen, Kombinieren
Tragegefühl: außergewöhnlich und weit
Text: Julia Sullivan