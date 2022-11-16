Die besten Nike Fleece-Jacken für Kinder

Mit den besten Fleecejacken für Kinder bleiben deine Kleinen in der Schule, beim Sport und zu Hause angenehm warm. Dank wärmespeichernder Technologie und ultraweichem Material sind Fleecejacken von Nike funktional und strapazierfähig, was bedeutet, dass sie Saison für Saison getragen werden können.

Von sportlichen Silhouetten mit Reißverschluss bis hin zu weichen Pullover-Styles – bei Nike findest du Fleecejacken für Kinder von drei bis 15 Jahren.

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