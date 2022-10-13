Die besten Sport-BHs von Nike in Pink – Jetzt kaufen
Einkaufs-Guide
Mit diesen Nike Sport-BHs mit minimalem bis maximalem Halt kannst du deinem Outfit einen Farbtupfer in Pink verleihen.
Diese Sport-BHs in Pink von Nike sind bequem, stützend und atmungsaktiv. Schweißableitende Materialien wie Dri-FIT halten dich cool, während deine Herzfrequenz steigt. Und dank der herausnehmbaren Pads und verstellbaren Träger kannst du die Passform individuell einstellen.
Sieh dir die besten Sport-BHs in Pink von Nike mit dem richtigen Maß an Unterstützung für jede Aktivität an.
(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)
Die besten Sport-BHs in Pink mit leichtem Halt
Diese BHs mit leichtem Halt sind ideal für weniger intensive Aktivitäten wie Yoga und Pilates und bieten dank ihrer leichten Materialien und der minimalen Polsterung maximale Atmungsfähigkeit.
1.Nike Dri-FIT Indy Icon Clash Sport-BH
Der Indy Icon Clash ist ein Sport-BH mit dünnen Trägern und einem Design mit zwei Schichten. Er ist ein vielseitiger BH, der alleine oder unter einem Tanktop getragen werden kann. Der niedrige U-Ausschnitt hinten unterstützt eine ganze Reihe von Bewegungen und die aufgeprägten Swoosh-Logos vorne kreieren ein einzigartiges Wellenmuster in Archaeo Pink.
2.Nike Dri-FIT Indy Sport-BH
Der Nike Indy bietet eine sportliche Silhouette mit Mesh-Einsätzen für eine bessere Luftzirkulation. Dieser intensiv pinkfarbene Sport-BH ist sowohl in Standard- als auch in großen Größen erhältlich und ideal für den Alltag. Das elastische Material und minimalistische, versiegelte Nähte verhindern Reibung, während die herausnehmbaren Pads und die komprimierende Passform des BHs für zusätzlichen Halt sorgen. Bonuspunkt: Dieser BH besteht zu mindestens 50 Prozent aus recycelten Polyesterfasern.
3.Nike Dri-FIT Indy Luxe Sport-BH
Dieser Sport-BH aus der Nike Luxe-Linie ist aus einer weichen Mischung aus Nylon und Elastan hergestellt. Die eingenähten einteiligen Pads bewegen sich mit dir und fühlen sich wie eine zweite Haut an. Um deinen Look abwechslungsreicher zu gestalten, kannst du die Träger aushaken und auf dem Rücken überkreuzen. Der Indy Luxe ist in einem erdigen Fossil Rose-Farbton erhältlich.
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Die besten Sport-BHs in Pink mit mittlerem Halt
Für allgemeine Workouts und das Tragen im Alltag bieten Sport-BHs mit mittlerem Halt ein Gleichgewicht zwischen Halt und Atmungsaktivität für Aktivitäten von Krafttraining bis hin zu Tennis.
1.Nike Dri-FIT Swoosh Sport-BH
Ein schlichter, schnittiger Sport-BH wie der Nike Dri-FIT Swoosh ist ein vielseitiges Kleidungsstück. Dieser Racerback-Klassiker in strahlendem Pink bietet ausreichend Halt zum Gewichtheben und ist doch atmungsfähig genug für einen Indoor Cycling-Kurs. Entscheide dich für ein kräftiges Branding für die Version mit Grafiklogo.
2.Nike Dri-FIT Swoosh Sport-BH für die Stillzeit
Der Nike Swoosh Maternity speziell für die Stillzeit ist ein Sport-BH mit mittlerer Unterstützung aus schweißableitendem Material mit überlappenden Schichten für einfachen Zugang beim Stillen. Dank des verstellbaren Verschlusses am hinteren Träger kannst du den BH mühelos anpassen, wenn sich die Größe deiner Brust verändert. Das überkreuzte Design am Rücken bietet zusätzlichen Halt.
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Die besten Sport-BHs in Pink mit starkem Halt
Sport-BHs mit starkem Halt sind speziell für intensive Aktivitäten wie HIIT und Dance-Kurse konzipiert, da sie durch dickere Materialien und Pads Halt und Kompression bieten.
1.Nike Impact Strappy Sport-BH
Dieser Sport-BH in strahlendem Pink mit starkem Halt hilft dir, bei intensiven Workouts cool zu bleiben. Perforationen am Unterbrustband optimieren die Luftzirkulation, Doppelträger schaffen ein Design mit offener Rückenpartie, durch das sich der Schweiß nicht anstauen kann. Das elastische Dri-FIT-Material leitet Feuchtigkeit ab, während es gleichzeitig komprimierenden Halt bietet.
2.Nike FE/NOM Flyknit Sport-BH
Mit dem FE/NOM Flyknit mit Streifen in hellem Pink und Weiß stichst du überall heraus. Vorgeformte Körbchen sorgen für Halt und Struktur und das Flyknit-Material bietet eine komprimierende, eng anliegende Passform, die dir bei Aktivitäten wie Box Jumps und Sprints sicheren Halt bietet.
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Text: Hannah Singleton