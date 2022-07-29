Die besten Sport-BHs von Nike mit hohem Ausschnitt

Die besten Nike Sport-BHs mit hohem Ausschnitt, die du unbedingt ausprobieren solltest
Einkaufs-Guide
Von Style bis Halt: Mit diesen Sport-BHs mit hohem Ausschnitt bist du für alles gewappnet.
Ein Sport-BH mit hohem Ausschnitt ist ein Must-have für jede Workout-Garderobe. Er passt einfach zu allem: ob nach dem Gym, zu Shorts, Leggings oder welchen Style du gerade trägst.
Da sie dir umfassenden Halt und eine sichere Passform bieten, sind Sport-BHs mit hohem Ausschnitt ideal für Workouts mit hoher Belastung und schnellen Bewegungen wie High Intensity Interval Training (HIIT), bei denen du dich in alle Richtungen bewegst.
Sie eignen sich zudem genauso gut für Aktivitäten mit Umkehrhaltungen wie Yoga und Gymnastik. Du kannst also problemlos einen Kopfstand machen und nichts verrutscht dabei. Sieh dir die besten Sport-BHs mit hohem Ausschnitt von Nike mit unterschiedlichem Halt an.
(Verwandter Artikel: So wäschst und pflegst du einen Sport-BH richtig)
Die besten Sport-BHs mit hohem Ausschnitt von Nike mit leichtem Halt
Das Design von Sport-BHs mit leichtem Halt sorgt für ein sanftes und bequemes Tragegefühl. Gleichzeitig bietet es aber auch ausreichend Halt für Aktivitäten mit niedriger Belastung wie Yoga oder Pilates, oder um ihn einfach so im Alltag zu tragen. Außerdem bestehen sie in der Regel aus leichten, elastischen Materialien und sind nur gering gepolstert.
1.Nike Indy Rainbow Ladder Sport-BH
Der Nike Indy Rainbow Ladder Sport-BH mit hohem Ausschnitt bietet dir einen farbenfrohen Look für dein nächstes Workout mit geringer Belastung. Die stylischen Rückenträger sorgen für ein kühles, atmungsaktives Tragegefühl. Der Sport-BH hat zudem herausnehmbare Polster, damit du die Form und das Tragegefühl ganz individuell anpassen kannst.
2.Nike Yoga Dri-FIT Indy Sport-BH
Dieser ultraweiche Sport-BH mit leichtem Halt ist so designt, dass er sich perfekt an deinen Körper anpasst: ohne Schnickschnack oder Ablenkungen. Das Nike Infinalon-Material ist elastisch, dünner, sogar leichter und noch strapazierfähiger als andere Garne von Nike. Es bietet ein sanftes und angenehmes Kompressionsgefühl und schmiegt sich an deinen Körper.
Dieser Sport-BH besticht durch zwei verschiedene Träger – einer aus elastischem, weichem Material mit Infinalon-Rippmaterial und ein zweiter, schmaler Träger, mit dem du die Passform ganz einfach anpassen kannst.
Die besten Sport-BHs mit hohem Ausschnitt von Nike mit mittlerem Halt
Wenn du auf der Suche nach einem Sport-BH mit mehr Halt bist, dann sieh dir diese Sport-BHs an. Diese Sport-BHs haben mehr Struktur und bieten zusätzliche Kontrolle (und sind teilweise stärker gepolstert). Sie eignen sich für eine Vielzahl von Aktivitäten wie Wandern, Fahrradfahren oder Krafttraining.
1.Nike Dri-FIT Swoosh Sport-BH mit hohem Ausschnitt
Der Nike Dri-FIT Swoosh Sport-BH ist der Klassiker unter den Sport-BHs von Nike: mit weiten Trägern und atmungsaktiven Nike Dri-FIT-Materialien verdunstet der Schweiß im Nu. Als leichte Abwandlung vom legendären Nike Swoosh Sport-BH hat dieser Style einen höheren Ausschnitt und ist in drei Camouflage-Colorways erhältlich.
Er verfügt über ein herausnehmbares, einteiliges Polster, das so designt ist, dass es bei deinen Bewegungen nicht verrutscht. Die Polstertasche ist oben offen und groß genug für dein Smartphone, wenn du mal beide Hände brauchst.
2.Nike Dri-FIT Swoosh Run Division
Ähnlich wie andere Nike Dri-FIT Swoosh Sport-BHs verfügt dieser über schweißableitende Materialien, breite Träger und ein herausnehmbares, einteiliges Polster. Allerdings ist dieser Sport-BH speziell für Läufer:innen designt.
Mesh-Einsätze vorne und hinten sorgen für bessere Luftzirkulation, sodass du auch bei einem anstrengenden Lauf angenehm kühl bleibst, und reflektierende Designdetails sorgen für mehr Style auf der Straße.
3.Nike Air Dri-FIT Swoosh Mock-Zip Sport-BH
Sport-BH mit hohem Ausschnitt trifft auf Workout-Crop Top: Dieser Sport-BH hat ein verstellbares Halbreißverschluss-Design, damit du ihn individuell anpassen und ihn nach deinem Workout ganz einfach ausziehen kannst.
Und was spricht noch für diesen Sport-BH? Herausnehmbare Polster, atmungsaktive Materialien und ein weiches, stützendes Brustband, das nicht zwickt.
Die besten Sport-BHs mit hohem Ausschnitt von Nike mit starkem Halt
Nike Sport-BHs mit starkem Halt sind ideal für Aktivitäten mit hoher Belastung wie Laufen oder HIIT geeignet. In der Regel verfügen sie über dickere Materialien und das stützende Design bietet mehr Sicherheit.
Nike Dri-FIT ADV Alpha
Der Nike Dri-FIT ADV Alpha ist in Sachen Sport-BH und Workout-Bekleidung ein einzigartiges Statement. Gleichzeitig ist er aber auch unglaublich funktional. Egal, ob du läufst, springst oder Handstand übst: Dank des Brustbands hüpft nichts auf und ab, nichts verrutscht und du hast zusätzlichen Halt.
Dieser Sport-BH bietet nicht nur starken Halt und Strapazierfähigkeit, er ist auch leicht, luftig und atmungsaktiv. Die strukturierten Nähte und vorgeformten Körbchen sorgen für zusätzliche Struktur. Und dank der verstellbaren Träger kannst du die Passform individuell anpassen.
Text: Hannah Singleton