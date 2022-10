Tréninkový plán na maraton

Maraton je královská běžecká disciplína a příprava na něj je jedinečná zkušenost.

Při dlouhých a regeneračních bězích si vybuduješ potřebnou vytrvalost a díky celé řadě rychlostních tréninků se naučíš běhat efektivněji. Nejdůležitější na tom všem ale bude, že běhání začneš víc rozumět a nebudeš se bát postavit na vysněnou startovní čáru.

Tenhle tréninkový plán je rozvržený do 18 týdnů a šitý na míru tvojí úrovni a specifickým potřebám. Můžeš do něj naskočit, jak se ti to bude hodit, třeba jen na dvanáct týdnů nebo ho absolvovat úplně od začátku.

Záleží jen na tobě, co si do něj zařadíš a čeho tak dosáhneš. Doporučujeme ale s přípravou začít aspoň 12 týdnů před startem závodu, aby se ti v pohodě dařilo zvládat jednotlivé tréninkové dávky.

Je skvělé, že se do téhle výzvy pouštíš!