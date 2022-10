Tréninkový plán na 5 km

Běžet 5km trať je zábava a trénovat na ni jakbysmet.

Rychlost baví sama o sobě, proto tě čeká spousta rychlostních dávek. Najdeš tu i regenerační a dlouhé běhy, které tě zavedou na nová místa. A vždycky se do toho vrhneš po hlavě a budeš se těšit na pořádnou jízdu od startu po cílovou rovinku.

Tenhle tréninkový plán je rozvržený do 8 týdnů. Vymysleli jsme ho tak, aby se přizpůsobil tvojí úrovni a tvým potřebám. Můžeš do něj naskočit, kdy se ti to bude hodit, ať ti závodu zbývají 4 nebo 8 týdnů.

Záleží jen na tobě, co si do něj zařadíš a čeho tak dosáhneš. Doporučujeme ale s přípravou začít aspoň čtyři týdny před startem, aby se ti v pohodě dařilo zvládat jednotlivé tréninkové dávky.

Gratulujeme ti, že se pouštíš do téhle velké výzvy!