Tréninkový plán na 10 km

Běh na 10 km je jedním z nejoblíbenějších běžeckých závodů na světě.

Je na něj třeba natrénovat jak rychlost, tak vytrvalost. Proto se tréninkový program skládá z různých běhů – dlouhé prověří tvoji kondici, rychlostní tě nabudí a regenerační zase posílí. Po téhle přípravě se budeš moct bez obav postavit na startovní čáru a směle vyrazit do cíle.

Tenhle tréninkový plán je rozvržený do osmi týdnů a šitý na míru tvojí úrovni a specifickým potřebám. Můžeš do něj naskočit, jak se ti to bude hodit, třeba jen na čtyři týdny, nebo ho absolvovat úplně od začátku.

Záleží jen na tobě, co si do něj zařadíš a čeho tak dosáhneš. Doporučujeme ale s přípravou začít aspoň čtyři týdny před startem závodu, aby se ti v pohodě dařilo zvládat jednotlivé tréninkové dávky.

Je skvělé, že se do téhle výzvy pouštíš!