Sniž riziko zranění při běhání

V Nike odjakživa věříme, že člověk má potenciál dosáhnout čehokoli. Každý rok ale spoustu běžců vyřadí ze hry zranění, které jim znemožní dosáhnout stanovených cílů. Začali jsme si proto klást otázky: Co kdyby bylo za každým dnem volna vědomé rozhodnutí? Co kdyby naši nejlepší sportovci mohli vždycky vyrazit do akce? Jaké rekordy bychom překonali, kdyby se o jejich zdolání pokoušely rekordní počty lidí? Co kdyby všichni, kdo začali běhat, nemuseli nikdy přestat?



Vítej v projektu Run Fearless. Naším cílem je udržet běžce zdravé, aby se mohli hýbat bez přestání.