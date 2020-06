Zlepši se v běhání, i když neběháš

02. Založ si běžecký deník

Jde o víc než obyčejný deník nebo sledování uběhnutých kilometrů na appce. „Běžecký deník vám dá chvilku sednout si, zaznamenat prožitek a co jste se z běhu naučili,“ říká Bennett. „Není o číslech, ale o vlastním běžeckém příběhu.“



Představ si: Vyběhnutí na 8 km nemělo šťávu. Otevřeš deník a uvidíš, že ještě nedávno tvůj běh neměřil víc než 4 km! Když si uvědomíš, že dnes to možná nebylo ideální, ale byl to dvojnásobek – a možná rychleji a s větší lehkostí – je to skvělá motivace. Takové emoční nakopnutí z dat na fitness appce nedostaneš!



03. Nastav si to v hlavě

Člověk míní a život mění a i běžce občas něco svede z cesty. Zlobit se na sebe, že jste nevyběhli, nebo to nešlo, vám nepomůže přiblížit se k cíli ani trochu. Uklidni se a smiř se s tím, že takové věci se stávají, jako když domlouváš kámošovi, nebo někomu, na kom ti záleží, říká Bennett.



A pochval se pokaždé, když vyběhneš, jsi borec, od první minuty. Dokázat vyběhnout je velká věc, v dobrých i špatných časech. Dokázat k sobě mluvit laskavě se musíme naučit, jde to a můžeš si to trénovat, i když neběháš. Když se v hlavě nastavíš pozitivně, užiješ to nejen při běhu a nejen teď, ale i v budoucnosti.