Jak pronace ovlivňuje běhání

Pronace není něco negativního. Každý ji do určité míry potřebuje. „Když člověk běží, chodidlo se při dopadu přirozeně nakloní do pronační polohy a před odrazem přejde do polohy supinační,“ vysvětluje Kate VanDammová, fyzioterapeutka a odbornice na klinickou ortopedii z NYU Langone Health Sports Performance Center. Lee Welch, doktor fyzioterapie se specializací na běžecká zranění dolních končetin a spolumajitel firmy The Running PTs k tomu dodává: „Tenhle přirozený přechod pomáhá nohám pohotově reagovat na nerovnosti terénu a hlavně absorbovat působící síly, abychom se nezranili.“



Vliv dopadů na nohy je při běhání samozřejmě velký. Při každém došlapu dojde k přenosu energie rovné šestinásobku tělesné hmotnosti. Nedostatečná nebo nadměrná pronace může tělu bránit v optimálním rozložení takové zátěže, což může vést ke spoustě různých zranění.



Pokud například dopadáš na vnitřní stranu chodidel, natáčí se podle doktora Welcha při běhu dovnitř taky tvoje stehenní a holenní kosti. Vzniklá nestabilita na kostech palce nebo první nártové kosti pak může vést k plantární fascitídě, nadměrnému oděru v iliotibiálním traktu, syndromu piriformního svalu a k bolesti kolen nebo holení.