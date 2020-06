Jak předcházet plantární fascitidě

Tipy, jak plantární fascitidě předejít

V prvé řadě zlepši svoji formu. Pomůže ti, když se z boku natočíš na video a pak se podíváš, jak došlapuješ.



Pokud došlapuješ daleko před tělem, není to dobře. „Tvoje pata pak totiž působí jako brzda a energie se od země odráží do spodní části nohy, což tě zpomaluje,“ vysvětluje Derek Samuel, certifikovaný fyzioterapeut a člen Nike Performance Council. Tohohle prohřešku se podle něj často dopouští rekreační běžci. Je to přitom vážný problém, protože může vést k mnoha zraněním, včetně zranění plantární fascie. Vezmi si příklad z elitních sportovců. Ti došlapují přímo pod těžištěm těla, kolmo k zemi. To profíkům i všem ostatním umožňuje rychlejší a efektivnější pohyb. Derek Samuel svým pacientům doporučuje, aby dělali víc kroků za minutu a představovali si svůj pohyb vpřed jako kontrolovaný pád.



Asi to nejrozumnější, co můžeš v rámci prevence plantární fascitidy nebo jakéhokoli zranění udělat, je rozhodovat se při tréninku tak, aby to bylo dobré pro tvoje tělo: kilometry si přidávej pomalu, silové tréninky prováděj pravidelně, plánuj si dny na regeneraci. Samozřejmě můžeš občas zvolnit.