Jak předcházet plantární fascitidě

Ochraň svoje nohy před fascitidou
Trénink
S tímhle ošklivým problémem si možná pár měsíců nezaběháš. Povíme si, jak s ním bojovat.
Pokud běháš, nejspíš se k tobě doneslo něco o plantární fascitidě, problému s chodidlem, který spousta lidí nedokáže ani správně vyslovit. Doufejme, že se ti tahle bodavá bolest ve spodní části chodidla, která přechází z paty do prstů, zatím vyhnula. Pokud ne, mrzí nás to! Pomůžeme ti ale aspoň pochopit, proč k tomu došlo – a s trochou štěstí opakování tohohle problému předejít.
Co způsobuje plantární fascitidu
Malá lekce biologie: Středem chodidla prochází silný pruh tkáně zvaný plantární fascie, který podepírá klenbu. „Při chůzi a běhu se fascie každý den tisíckrát natahuje a ve vymezeném rozsahu je velmi odolná,“ říká Ian Klein, specialista na fyziologii cvičení, cross trénink a prevenci zranění z Ohio University. Klíčové slovo: ve vymezeném rozsahu. „Nadměrná zátěž – ať už příliš trénuješ, zvyšuješ si nárazově dávky kilometrů, nebo vynecháváš dny regenerace – může tkáň nebezpečně napnout,“ popisuje Kate VanDammeová, fyzioterapeutka a ortopedická klinická specialistka z NYU Langone Health Sports Performance Center. „Pak může dojít k jejímu zanícení a natržení,“ dodává Klein.
Netýká se to vždycky jenom začátečníků. „S plantární fascitidou se můžou potýkat i ostřílení běžci, kteří na to jdou příliš zhurta,“ připouští Klein. „Můžou k tomu přispívat taky biomechanické vlivy, jako jsou zkrácené lýtkové svaly (kvůli nedostatečnému protažení) nebo ztuhlý palec (z tvrdých dopadů při běhání), který plantární fascii napíná,“ vysvětluje VanDammeová. „Pokud máš ploché nohy nebo vysokou klenbu, stojíš v práci celý den na nohách a/nebo chodíš často na vysokých podpatcích, riziko se zvyšuje.“
Nadměrná zátěž – ať už příliš trénuješ, zvyšuješ si nárazově dávky kilometrů, nebo vynecháváš dny regenerace – může tkáň nebezpečně napnout.
Kate VanDammeová
fyzioterapeutka
Jak odvrátit fascitidu
Ze všeho nejdůležitější je: Jakmile typickou, bodavou bolest zaregistruješ, věnuj zánětu pozornost. „Je to varovná fáze,“ uvádí Klein. Když budeš příznaky ignorovat, může tě to vyřadit ze hry na dlouhé týdny nebo měsíce. Postupuj následovně:
- „Dej si dva dny volno, ať můžeš problém zhodnotit, a využij čas k odpočinku a ledování chodidel,“ doporučuje Klein. Pokud se do té doby zvládneš znova postavit na nohy, chodit a věnovat se svým denním aktivitám bez toho, aby se zánět a bolest zhoršovaly, můžeš znova zkusit zlehka běhat.
- Pokud se bolest v průběhu 48 hodin zhorší nebo později přetrvává, přestaň svoje bolavé nohy zatěžovat úplně. „Takhle v klidu zůstaň, dokud zánět a bolest znatelně neustoupí nebo kompletně nezmizí,“ radí Klein. Potom začni nohy postupně zlehka zatěžovat (a vracet se do původní kondičky) – zkus třeba cross trénink bez zvedání závaží, jako je plavání nebo jízda na rotopedu.
- Když odezní varovná fáze (gratulujeme!), začni se věnovat cvičením na posílení chodidla a kotníku a zvýšení jejich pohyblivosti a pružnosti. Zkus třeba stoupání na špičky, ohýbání chodidla a protahování s ručníkem (spolehni se na Google – zaměř se na videa od certifikovaného fyzioterapeuta). „Doporučujeme taky protahovat oba lýtkové svaly – dvojhlavý a šikmý,“ dodává VanDammeová. Dvojhlavý sval lýtkový si můžeš protáhnout tak, že se opřeš dlaněmi o stěnu, jednou nohou zakročíš, pokrčíš koleno na přední noze (takže budeš v pozici jako při výpadu) a zadní nohu natáhneš. Šikmý sval lýtkový protáhneš tak, že koleno přední nohy necháš pokrčené a lehce pokrčíš koleno zadní nohy.
- „Pokud se chceš posunout ještě o kousek dál, využij služeb fyzioterapeuta, který pomocí manuální terapie kotníku a střední části chodidla stimuluje klouby a zlepší jejich pohyblivost,“ doporučuje VanDammeová. „Takové uvolnění měkkých tkání zvládneš i svépomocí. Vezmi si lakrosový míček nebo láhev s ledem a válej jimi pod chodidlem,“ dodává.
- V extrémních případech – nech si poradit od fyzioterapeuta nebo sportovního lékaře, jestli se tě to týká – můžou pomoct noční dlahy (nesměj se tomu!). „Ve spánku se chodidla jakoby schoulí a jejich tkáně se tak přirozeně zkracují,“ říká Klein. To je důvod, proč plantární fascitida nejvíc bolí, když ráno vstaneš z postele. „Dlaha udržuje chodidlo natažené, takže když se ráno vzbudíš, není zkrácené a je lehčí se na něj postavit,“ vysvětluje.
Co může být horšího než běžet strašnou porci kilometrů se zanícenými chodidly? Jen tak si protahovat chodidla. „Fascie se při zánětu zkrátí, aby se ochránila a uzdravila. I běžné protahování ji může ještě víc poškodit,“ vysvětluje Klein.
Jako dlouho může trvat léčba
Léčba plantární fascitidy podle Kleina probíhá u každého jinak, ale asi nepřekvapí, že čím dřív ji člověk začne léčit, tím líp: „Znám lidi, kteří se vyléčili do měsíce, protože s tím začali hned, jak se bolest objevila. Když ale naopak neuděláš nic a budeš běhat dál, může si úplné uzdravení vyžádat tři až čtyři měsíce odpočinku.“ Sluší se dodat, že podle odborných studií zabere řešení tohohle problému často kolem šesti měsíců.
Ale počkat! Neznamená to, že musíš na tenisky nechat sedat prach, dokud se úplně neuzdravíš. „Pokud v tréninku ubereš, budeš posilovat a protahovat lýtka podle výše uvedeného postupu, můžeš běhat dál,“ říká VanDammeová. Pokud bolest přetrvává, bude nejspíš dobré vyhledat specializovaného ortopeda. „Když děláš všechno, co je v rámci léčby potřeba, ale problém se nezlepšuje, je nutné zjistit, jestli příčinou není něco jiného, například únavová zlomenina nebo bolest, která vystřeluje odjinud,“ dodává VanDammeová.
Jak můžou pomoct boty
Pokud chceš omezit bolest při plantární fascitidě a předejít jejímu budoucímu výskytu, vyplatí se podle VanDammeové věnovat pozornost svým botám. Plantární fascie zpevňuje klenbu chodidla a absorbuje nárazy při chůzi a běhu. Stabilní bota s pevnější mezipodešví pod klenbou na vnitřní straně a s lehčí, měkčí pěnou na vnější straně pomáhá vstřebávat nárazy a brání nadměrné pronaci, která může k plantární fascitidě přispívat. Vybírej si proto podpůrné boty, které jsou stabilnější a dobře tlumí pod patou. V boji s fascitidou se ti můžou osvědčit i těžší boty.
Proč na tvém běžeckém postoji záleží
„Možná si to ani neuvědomuješ, ale spousta rekreačních běžců dělá příliš dlouhé kroky v poměru ke svému tělu,“ říká Derek Samuel, licencovaný fyzioterapeut a člen Nike Performance Council. Požádej kamaráda, ať tě při běhu natočí na video z bočního pohledu: pokud došlapuješ daleko před svým tělem, není to dobře, protože tvoje pata působí jako brzda. „Prodlužování kroku způsobuje problémy s plantární fascií, ale taky tě zpomaluje, protože spodní část nohou pohlcuje víc energie ze země,“ uvádí Samuel.
Vezmi si příklad z elitních sportovců. Ti došlapují přímo pod těžištěm těla, kolmo k zemi. To profíkům i všem ostatním pomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu pohybu. Derek Samuel svým pacientům doporučuje, aby zkusili zvýšit kadenci (počet kroků za minutu) a představovali si svůj pohyb dopředu jako kontrolovaný pád.
Možná nohy nepovažuješ za nejúžasnější a nejvíc sexy část svého těla, kterou je potřeba hýčkat a opečovávat, ale tvoje běhání na nich svým způsobem stojí a padá. Když je budeš udržovat šťastné, je pravděpodobné, že si s tímhle ošklivě znějícím slovem na „f“ nebudeš muset lámat jazyk.
Text: Ashley Mateová
Ilustrace: Gracia Lamová
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