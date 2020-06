Vypiluj svůj běžecký styl

Není to ale žádná tragédie. „Vždycky je pro to nějaký důvod. Škubání nebo pohupování hlavou, lehký záklon nebo nedostatečné zvedání kolen jsou jedinečnými rozpoznávacími znaky každého běžce,“ uklidňuje hlavní trenér Nike Running Global Chris Bennett. „Běžecký styl pilujeme ze stejného důvodu jako celkovou kondici. Prostě chceme být dokonalejší a co nejlepší.“



Proto jsme pro tebe připravili pár rad, jak si běžecký styl vypiplat, aby byl efektivnější a v ideálním případě i uhlazenější.



01. Dělej víc kroků



Jednou z nejdůležitějších věcí je došlap. „Nohy bychom neměli klást před sebe,“ nabádá trenér Nike Run Club z L.A. Blue Benadum. „Prostě nedělat moc dlouhé kroky,“ upřesňuje.



Podle certifikovaného fyzioterapeuta a člena Nike Performance Council Dereka Samuela se tohohle prohřešku často dopouští rekreační běžci. „Elitní sportovci došlapují přímo pod těžištěm těla, kolmo k zemi,“ dodává. To profíkům i všem ostatním umožní rychlejší a efektivnější pohyb.



Samuel svým klientům doporučuje, aby kladení nohou daleko před sebe vyřešili víc kroky za minutu. Jestli si myslíš, že to bude znamenat víc práce, jsi na omylu. „Víc kroků neznamená větší výdej energie,“ vysvětluje. Ve skutečnosti bude všechno plynulejší a energii naopak ušetříš. Při dlouhých krocích totiž patu kladeš před sebe a brzdíš se. „Po došlapu na zem se do spodní části nohy vrací energie, která tě zpomaluje,“ doplňuje Samuel. „Je to nebezpečný zlozvyk, který může vést k celé řadě zranění.“