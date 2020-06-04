Zapracuj na svém vnitřním nastavení

Trénink a výživa
Poslední aktualizace: 4. června 2020

Megan Jones Bellová

Vybuduj si pevnější nastavení mysli

Silnější hlava = silnější tělo. Zjisti, jak se správně duševně naladit.

Když se soustředíš, dosáhneš vnitřního klidu a myslíš na přítomný okamžik, tím spíš si vytvoříš nový osobní rekord, střelíš koš nebo doběhneš rychleji. Když máš dobře nastavenou mysl, můžeš se v každém okamžiku naplno soustředit a vydat ze sebe to nejlepší – ať už trénuješ, závodíš nebo prostě žiješ svůj dennodenní život

„Když medituješ, krev proudí do šedé kůry mozkové (část, která je zapojená do ovládání svalů a smyslového vnímání) a ta je pak silnější.“

Andy Puddicombe, spoluzakladatel Headspace

Vybuduj si pevnější nastavení mysli

Meditace je jedním z nejlepších způsobů, jak takového stavu mysli dosáhnout, tvrdí Andy Puddicombe, člen Nike Performance Council a spoluzakladatel meditační aplikace Headspace. Když medituješ, krev proudí do šedé kůry mozkové (část, která je zapojená do ovládání svalů a smyslového vnímání) a ta je pak silnější. To ti může pomoct zmínit nervozitu, pochyby a úzkost ve stresových situacích, takže pak budeš moct jednat věcně, s rozvahou a smysluplně.

Jestli chceš tuhle účinnou metodu používat, stačí ti chvilka. Vyzkoušej tuhle 20sekundovou meditaci: Třikrát se zhluboka nadechni, nadechuj se nosem a vydechuj ústy. Věnuj pozornost tomu, jak se tvoje tělo cítí, a myšlenky nech jen tak přicházet a odcházet.

Praktikuj tohle dechové cvičení několikrát denně, postupně navyšuj počet nádechů a myšlenky nechávej volně plynout. Časem tak posílíš svoji mysl, a tím i tělo.

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Původně zveřejněno: 4. června 2020

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