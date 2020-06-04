Vybuduj si pevnější nastavení mysli

Zapracuj na svém vnitřním nastavení
Trénink a výživa
Megan Jones Bellová
Silnější hlava = silnější tělo. Zjisti, jak se správně duševně naladit.
Když se soustředíš, dosáhneš vnitřního klidu a myslíš na přítomný okamžik, tím spíš si vytvoříš nový osobní rekord, střelíš koš nebo doběhneš rychleji. Když máš dobře nastavenou mysl, můžeš se v každém okamžiku naplno soustředit a vydat ze sebe to nejlepší – ať už trénuješ, závodíš nebo prostě žiješ svůj dennodenní život
„Když medituješ, krev proudí do šedé kůry mozkové (část, která je zapojená do ovládání svalů a smyslového vnímání) a ta je pak silnější.“
Andy Puddicombe, spoluzakladatel Headspace
Meditace je jedním z nejlepších způsobů, jak takového stavu mysli dosáhnout, tvrdí Andy Puddicombe, člen Nike Performance Council a spoluzakladatel meditační aplikace Headspace. Když medituješ, krev proudí do šedé kůry mozkové (část, která je zapojená do ovládání svalů a smyslového vnímání) a ta je pak silnější. To ti může pomoct zmínit nervozitu, pochyby a úzkost ve stresových situacích, takže pak budeš moct jednat věcně, s rozvahou a smysluplně.
Jestli chceš tuhle účinnou metodu používat, stačí ti chvilka. Vyzkoušej tuhle 20sekundovou meditaci: Třikrát se zhluboka nadechni, nadechuj se nosem a vydechuj ústy. Věnuj pozornost tomu, jak se tvoje tělo cítí, a myšlenky nech jen tak přicházet a odcházet.
Praktikuj tohle dechové cvičení několikrát denně, postupně navyšuj počet nádechů a myšlenky nechávej volně plynout. Časem tak posílíš svoji mysl, a tím i tělo.