Vybuduj si pevnější nastavení mysli

Meditace je jedním z nejlepších způsobů, jak takového stavu mysli dosáhnout, tvrdí Andy Puddicombe, člen Nike Performance Council a spoluzakladatel meditační aplikace Headspace. Když medituješ, krev proudí do šedé kůry mozkové (část, která je zapojená do ovládání svalů a smyslového vnímání) a ta je pak silnější. To ti může pomoct zmínit nervozitu, pochyby a úzkost ve stresových situacích, takže pak budeš moct jednat věcně, s rozvahou a smysluplně.



Jestli chceš tuhle účinnou metodu používat, stačí ti chvilka. Vyzkoušej tuhle 20sekundovou meditaci: Třikrát se zhluboka nadechni, nadechuj se nosem a vydechuj ústy. Věnuj pozornost tomu, jak se tvoje tělo cítí, a myšlenky nech jen tak přicházet a odcházet.



Praktikuj tohle dechové cvičení několikrát denně, postupně navyšuj počet nádechů a myšlenky nechávej volně plynout. Časem tak posílíš svoji mysl, a tím i tělo.