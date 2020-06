Udrž děti v pohybu v malých prostorech

02. Udělej ze cvičení na stanovištích soutěž.

Děti nerady zůstávají na jednom místě, vysvětluje Santessonová, ale právě teď je nejlepší čas naučit je, že se můžou dokonale unavit i na malém prostoru. Rozlož na zem podložky na jógu nebo vytvoř na podlaze čtverce o velikosti lidské postavy pomocí izolepy, aby vznikly vizuálně jasně vymezené cvičební plochy (jedna pro tebe a jedna pro každé dítě). Ukaž dětem pár jednoduchých cviků (horolezci, střídavé výpady s výskokem nebo jiné cviky z kolekce cvičení pro děti na NTC) a řekni jim, že hoříš zvědavostí, kdo to zvládne desetkrát jako první. Pak jim vysvětli, že body nemusejí vždycky dostat jenom za vítězství v závodě, občas je můžou získat, i když zůstanou v určitém prostoru.



03. Zapoj děti do každodenních povinností, při kterých se budou hýbat.

Nakrmit psa, vyluxovat, zalít rostliny – tohle jsou všechno drobné úkony, které vyžadují pohyb, a není důvod, proč do nich nezapojit i ty nejmenší. Aspoň jednou nebo dvakrát denně dětem navrhni, ať se k tobě přidají při nějakých bezpečných a zvládnutelných činnostech, u kterých se doma hýbeš, radí Santessonová. A kdykoli můžeš, zkus to pojmout zábavně. Dejte si třeba závody do kuchyně nebo nech děti odnést misku s vodou pro vaše nedočkavé štěně, ať jsou z toho taky nadšené.



„Děti se nejlépe učí opakováním. Když tyhle drobné běžné úkony zapojíš do jejich každodenních rituálů teď, uvidíš, jaké zázraky se stanou později,“ vysvětluje. A víš, co je nejlepší? Nepotřebuješ na to skoro žádný prostor.