Styl podle Nike FC: Nicole
Kultura
Nicoliny kreativní sklony jsou vidět z každého jejího počinu – od fotbalového týmu, který vede, až po její odvážné a drzé umělecké postupy a osobní styl.
„Mimo škatulky“ je seriál, který se věnuje tomu, jak vycházející hvězdy kreativního světa kombinují styl a vlastní identitu.
„V jádru fotbalistka v kombinaci s ‚it-girl‘“ – takhle nám Nicole Chuiová popsala svůj osobní styl v e-mailu a my jsme okamžitě věděli, že se s ní chceme potkat.
Nicole vyrůstala v Hongkongu, kde se naučila hrát fotbal. Když se pak přestěhovala do Londýna, kultura časopisů jí pomohla znovuobjevit lásku k téhle hře. Teď vidí sport jako inspiraci pro všechny aspekty svého života – od umění přes oblečení až po fotbalový tým a inkluzivní komunitu, kterou pomohla založit.
„Někdo popsal můj vzhled jako ‚vždycky připravená hrát fotbal‘,“ říká Nicole. „To, co nosím, má vždycky neúmyslně sportovní nádech.“ Tahle umělkyně v oblasti vyšívání ráda kombinuje pestré barvy a nečekané textury.
S Nicole jsme se potkali poblíž jejího bytu ve východním Londýně – a v obchodě s bavlnkami, který často navštěvuje – abychom vytvořili stylové outfity s kousky z našich nejnovějších kolekcí pro národní týmy. Přejeď dolů a mrkni, jak snadno kombinuje fotbalové vybavení s oblíbenými kousky ze svého šatníku.
Odvaha být kreativní
„Moje [výšivky] jsou křiklavé, odvážné, neokázalé – což se hodí k tomu, co ráda nosím. Nejraději jsem měla fialový dres Nizozemí s oranžovými kalhotami. Takhle bych dres nosila já a ta barva mě jednoznačně vystihuje.“
„Začni pomalu. Začni se svými přáteli a na tom stav. Jestli vytváříš prostor pro něco důležitého, ostatní tě budou následovat.“
Nicole
Umělkyně v oblasti kreativního vyšívání, spoluzakladatelka Baesianz FC
Globální myšlení
„Hongkong se obvykle neúčastní [světových turnajů], takže necítím takové to spojení s žádným týmem. To, jestli mám na sobě dres, závisí na outfitu, který si vyberu – aby se hodil k barvám, nebo k mojí náladě.“
Móda versus funkčnost
„Líbí se mi spojení overalu se sukní, protože se v něm mísí textury. Tenhle look je strašně zábavný a odráží ten pocit radosti, kdykoli jsem s Baesianz FC.“
Foto: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mellová
Rozhovor: Grace Gordonová