Styl podle Nike FC: Maria
Kultura
Za vším, čeho se Maria dotkne – včetně sportovně laděných modelů, které s námi vytvořila – je kreativní strategie. Ta se odráží jak v důmyslném kombinování vzorů, tak i vyzdvihování žen, které hrají fotbal.
„Mimo škatulky“ je seriál, který se věnuje tomu, jak vycházející hvězdy kreativního světa kombinují styl a vlastní identitu.
„Fotbal inspiruje moji práci i styl,“ říká Maria Malehová, kreativní ředitelka a spoluzakladatelka klubu Hamster FC. „Jsem velkou fanynkou krásných souprav – jejich barev, materiálů, typografií a střihů.“
S Marií jsme se sešli v jejím domě/studiu – a nedalekém Hackney Marshes, kde její „Hammies“ trénují – abychom si prohlédli různé modely inspirované fotbalem, ve kterých se snoubí naše nejnovější kolekce národních týmů s kousky z Mariina vlastního šatníku. Přejdi dolů a omrkni je.
„Vytvořily jsme náš klub jako bezpečný prostor pro všechny ženy, které chtějí být samy sebou. Vzájemně se sestersky povznášíme, čehož si velmi cením.“
Maria
Kreativní ředitelka, stylistka a spoluzakladatelka Hamster FC
Originální kombinace
„Vždycky jsem měla ráda vizuální věci,“ říká Maria, která kromě založení fotbalového týmu taky vlastní kreativní studio. V tomhle případě se potisk jaguára na týmovém brazilském body střetává s psychedelickou základní vrstvou a metalickými kalhotami, což vytváří trochu kontrolovaného vizuálního chaosu.
Pohodlí, které okouzlí
Mariin domácí dres Anglie jsme sladili se saténovým korzetem, který jsme přes něj oblékli, a doplnili ho zlatými šperky její maminky. „Některé kousky jsou stejně staré jako já,“ říká. Džíny s vysokým pasem, oblíbené tenisky Air Max a retro kabát se postarají o maximální pohodlí.
Tohle mění situaci
Některé Mariiny oblíbené hráčky pocházejí z Brazílie. „Vždycky si budu pamatovat, jak ovlivnily můj názor na to, jak by měla fotbalistka vypadat,“ říká. Na večerní procházku jsme tenhle mátově zelený top zkombinovali s pohodlnou péřovkou a sukní z umělé kůže v inkoustově černé barvě, aby vynikl tenhle svěží barevný kontrast.
Foto: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mellová
Rozhovor: Grace Gordonová