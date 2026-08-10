Styl podle Nike FC: AntsLive
Kultura
Tenhle hudebník, model a bývalý trenér mládeže se narodil a vyrostl v Londýně, ale jeho záliba ve fotbalem inspirovaných kouscích má globálnější rozměr.
„Mimo škatulky“ je seriál, který se věnuje tomu, jak vycházející hvězdy kreativního světa kombinují styl a vlastní identitu.
„Móda a fotbal jdou pro mě ruku v ruce,“ říká AntsLive, hudebník, model a celoživotní milovník fotbalu, když nám volá ze studia v londýnském Hackney, ve kterém zrovna nahrává hudbu.
Deset let žil a dýchal fotbalem jako hráč a dalších osm let trénoval mládežnické týmy. Proto bylo pro Antse vždycky naprosto přirozené nosit dresy a sportem inspirované kousky i mimo hřiště.
„Můj manažer se mě občas snaží obléknout do elegantních společenských outfitů,“ směje se, „ale většinou se přikloním k teplákové soupravě. Tak jsem vyrostl, takový jsem.“
Zastihli jsme Antse v jeho studiu, aby si vyzkoušel kousky z našich nejnovějších kolekcí pro národní týmy. Přejeď dolů a mrkni se na modely, které reprezentují jeho tři oblíbené týmy.
Nejkrásnější hra
„Obleču si jakékoli brazilské tričko. Prostě miluju ty barvy. Někteří z mých nejoblíbenějších hráčů jsou Brazilci – jedním z cenných předmětů v mojí sbírce je podepsané tričko od Ronaldinha, to je můj nejoblíbenější hráč všech dob.“
„Když potkám někoho, kdo má rád fotbal, hudbu nebo stejný tým – budeme si rozumět. Nic jiného v tom není.“
AntsLive
Hudebník, model, fotbalista, bývalý trenér mládeže
City k Blues
„Ve francouzském tréninkovém dresu byste mě mohli pohřbít a mně by to nevadilo. Když přijde na Francii, je to pro mě hlavně o módě. To, jak se lidé v Paříži oblékají, mi přijde super. Když došlo k ukončení spolupráce PSG x Jordan, byl jsem z toho úplně vedle.“
Domácí hřiště
„S Anglií to prostě jinak nejde! Nakonec jsem se v Londýně narodil a vyrostl. Když začne [turnaj], je to tak. Naplno se ponořím do britské kultury – zajdu do hospody a dívám se na zápas. Miluju to.“
Foto: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mellová
Rozhovor: Grace Gordonová