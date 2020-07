Rodinná cvičení s vysokou intenzitou

Zapoj rytmus

Vyzkoušejte tohle 15minutové cvičení rovnou dvakrát. Cvičte celá rodina a dejte do toho všechno.



Na první kolo můžou děti vytvořit playlist se čtyřmi písničkami, který si ke cvičení pustíte a pomůže vám zamakat až do konce, a na druhé kolo vyberou čtyři motivační písničky dospěláci.



Vytrvalost znamená najít sílu pokračovat a hudba nám s tím pomůže, když potřebujeme zabrat. Takže si najděte nějaké pořádné písničky, dejte si je do fronty a hýbejte se do rytmu.



Stiskněte tlačítko Přehrát a posilovací půlhodinka může začít.