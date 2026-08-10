Základní spalovací cvičení pro celou rodinu

Trénink
Poslední aktualizace: 16. června 2020

Nike Training

Rodinná cvičení s vysokou intenzitou
Rodinná cvičení s vysokou intenzitou

Rodinné cvičení: Rozpumpuj energii rodiny s touhle půlhodinkou pořádného tréninku.

Přinuť je vstát. Přinuť je k pohybu. A pomoz jim budovat houževnatost, aby vydrželi víc. Tohle rodinné cvičení s obrovským výdejem energie je o vzájemné motivaci a o tom, že to člověk nikdy nesmí vzdávat. Zkuste to.

Výdrž je klíčový aspekt aktivního života, proto jsme tohle cvičení navrhli tak, aby udělalo šampiony z nás všech. Postav rodinu na nohy a vyhecuj je k tomuhle základnímu spalovacímu cvičení, které v nich rozpumpuje energii.

Rodinná cvičení s vysokou intenzitou
Rodinná cvičení s vysokou intenzitou

Zapoj rytmus

Vyzkoušejte tohle 15minutové cvičení rovnou dvakrát. Cvičte celá rodina a dejte do toho všechno.

Na první kolo můžou děti vytvořit playlist se čtyřmi písničkami, který si ke cvičení pustíte a pomůže vám zamakat až do konce, a na druhé kolo vyberou čtyři motivační písničky dospěláci.

Vytrvalost znamená najít sílu pokračovat a hudba nám s tím pomůže, když potřebujeme zabrat. Takže si najděte nějaké pořádné písničky, dejte si je do fronty a hýbejte se do rytmu.

Stiskněte tlačítko Přehrát a posilovací půlhodinka může začít.

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Rodinná cvičení s vysokou intenzitou, NTC Premium je zdarma

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Původně zveřejněno: 12. června 2020