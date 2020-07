Pomoz dětem, aby si zamilovaly pohyb

01. Buď příkladem.



Tvoje děti se nemusí vždycky chovat, jako by tě slyšely, ale vždycky naslouchají. „Pokaždé, když mluvíš o aktivitě, a může jít jenom o tvůj vlastní trénink, pro tvoje děti je to příležitost, aby se pro fitness nadchly, nebo ne,“ vysvětluje Diana Cutaiaová, zakladatelka společnosti Coaching Peace Consulting, která spolupracuje s týmem Nike pro společenský a komunitní dopad.



Ať už se připravuješ na trénink nebo se z něj vracíš, podle Cutaiaové máš fyzickou aktivitu popisovat optimistickým tónem. Například místo „Maminka musí dneska trénovat.“ nebo „Táta je z běhu vyřízený.“ zkus raději říct: „Maminka se nemůže dočkat, až si dneska zatrénuje.“ anebo „Taťka tvrdě posiloval, ten má ale sílu, co?“ „Čím víc děti vidí, jakým způsobem provádíš aktivitu a slyší, jak moc si ji užíváš, tím spíš si spojí pohyb s pozitivní energií,“ souhlasí Nunez.



02. Nastav je na úspěch.



„Rodiče se někdy čistě s dobrými úmysly někdy moc soustředí na motivaci svých dětí k pohybu, ale aniž by jim vysvětlili, jak na to. Samozřejmě je chtějí během aktivit povzbuzovat, ale nejdřív je musí poučit, aby mohly dělat to, co se od nich ve skutečnosti vyžaduje,“ pokračuje Cutaiaová. Když se děti nebudou cítit způsobilé, riskuješ, že skončí frustrované a možná to vzdají.