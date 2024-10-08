Nejlepší podprsenky Nike pro dívky
Průvodce nákupem
Tyhle sportovní podprsenky pro mládež – dostupné v nejrůznějších stylech – jsou navržené tak, aby kryly a byly pohodlné.
Když přijde čas, aby si dívka oblékla svoji první běžnou nebo sportovní podprsenku, je důležité, aby si pořídila tu správnou. Pro mladé sportovkyně je obzvlášť důležité najít dobře padnoucí podprsenku, aby se cítily sebevědomě, pohodlně a mohly se bez problémů hýbat. Tyhle podprsenky pro mladé – dostupné v nejrůznějších stylech – jsou navrženy tak, aby kryly a byly pohodlné, ať už při sportu, nebo při každodenním nošení.
Nike nabízí dětské podprsenky v nejrůznějších barvách, vzorech a stylech. Ať už dospívající dívka hledá sportovní podprsenku na sport, nebo na každodenní nošení do školy, Nike má podprsenku pro každou situaci.
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Podprsenky Nike pro mládež jsou k dispozici ve velikostech 6 až 20 Plus a jsou obvykle určené pro děti ve věku 7 až 15 let. Pokud se ale zdá, že podprsenka pro dívky neposkytuje dostatečnou oporu, může být vhodnější dámská podprsenka.
Tenhle průvodce pomůže najít ty nejlepší podprsenky Nike pro mladé sportovkyně.
Nejlepší podprsenky Nike pro dívky
Na sport, cvičení a další náročnější formy pohybu
Mladým sportovkyním, které se věnují sportu nebo jiným náročnějším pohybovým aktivitám, může podprsenka s větší oporou poskytnout pocit zpevnění, který dodá správnou míru opory a lehké komprese během cvičení.
Například podprsenka Nike Swoosh má sportovní střih zad se silnějšími ramínky a širší pás pod prsy pro větší oporu. Díky technologii Nike Dri-FIT rozptyluje podprsenka Nike Swoosh vlhkost po povrchu materiálu, a pomáhá tak udržet mladé sportovkyně v chladu a suchu, když se potí. Tahle podprsenka (která je k dispozici i v dámské velikosti) se vyrábí v řadě barev a s různými potisky, včetně oboustranných provedení.
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Na každodenní běžné nošení
Pokud mladá osoba ve tvém životě potřebuje podprsenku na běžné aktivity nebo každodenní nošení, zvažte podprsenku, která je lehká a skoro není cítit.
Mezi takové patří podprsenka Nike One, která se vyznačuje elastickým materiálem a vysokým krytím hrudníku, a taky podprsenka Nike Indy, která je k dispozici v různých stylech a designech.
Pro děti i dospělé nabízí podprsenka Indy měkký pocit beze švů a bez omezování díky tenčím ramínkům. Tyhle podprsenky mají taky technologii Nike Dri-FIT.
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Jak měřit velikost podprsenky pro dívky
1. Změř obvod pod prsy
Měř vodorovně krejčovským metrem, natáhni ho kolem hrudního koše hned pod prsy. Metr musí přiléhat k tělu.
2. Nemáš metr?
Vezmi si provázek (nebo třeba i tkaničku od bot), tužku a pravítko. Omotej provázek vodorovně okolo hrudního koše pod prsy – podobně jako s krejčovským metrem – a tužkou označ, kde se konec provázku dotýká druhé strany. Potom provázek polož na rovný povrch a změř obvod pod prsy pravítkem.
3. Zjištění velikosti podprsenky…
Použij míry pod prsy z kroku č. 1 nebo 2 a zjisti velikost podprsenky podle tabulky velikostí. Pokud míry vycházejí na pomezí velikostí v tabulce, radši zvol větší velikost – o trošku větší podprsenka bude pohodlnější než příliš těsná. *Rozšířené velikosti (+) sportovních podprsenek se liší jen v obvodu, ne v délce ani vzhledu.
Tři tipy, jak najít ideálně padnoucí podprsenku
1. Začni u ramínek
Mezi ramínko a tělo by se měly vejít dva prsty. Pokud je ramínko příliš volné, zkus menší velikost. Pokud se ti zdá nebo to vypadá, že se ramínka zařezávají do ramen, zvol o číslo větší podprsenku.
2. Zkontroluj pás pod prsy
Zkontroluj, jestli pás není moc těsný – mezi pás a tělo by se měly vejít dva prsty. Zvedni taky ruce nad hlavu, ať máš jistotu, že se pás nevyhrnuje nahoru – měl by držet přesně na žebrech.
3. Skákej bez otřesů
Do toho… vyskoč! V oblasti hrudníku bys při skákání měla cítit minimální otřesy, hrudník by měl být v bezpečí a chráněný. Pokud máš pocit, že jsou otřesy moc silné na to, aby ses mohla pohodlně pohybovat, nebo prsa v podpaží nebo ve výstřihu přetékají, zkus podprsenku v dámské velikosti.
Pár slov od Julie Sullivan