Co si vzít na sebe do letadla: nejpohodlnější cestovní outfity a nezbytnosti podle Nike 

Co si obléknout do letadla: Nejpohodlnější oblečení na cesty od Nike
Stylingové tipy
Od pohodlných tepláků a všestranných topů až po ikonické tenisky – tyhle nejlepší kousky od Nike posunou tvůj cestovní šatník na novou úroveň.
Výběr oblečení do letadla je jedním z nejdůležitějších kroků při přípravě na cestu a hlavní je upřednostnit pohodlí a funkčnost. Nejlepší outfity na cestovaní jsou prodyšné, elegantní a všestranné. Nejnovější inovace Nike ztělesňují tenhle koncept s kousky navrženými pro sportovce, které se hodí do všech situací – od letadel, kde je chladno, až po destinace, kde je teplo.
Univerzální kousky z kolekce Nike 24.7, jako jsou kalhoty PerfectStretch s širokými nohavicemi nebo sladěné soupravy z řady ImpossiblySoft, ti usnadní balení zavazadel a posunou tvůj cestovní šatník na novou úroveň. Tyhle kousky jsou promyšleně navržené a přizpůsobí se plánu tvojí cesty – projdeš v nich bezpečnostní kontrolou a vystoupíš z letadla ready užít si destinaci.
Tvoje nejpohodlnější oblečení na cestování musí zahrnovat těchhle 7 základních kousků
Obleč si pohodlné kalhoty
Dlouhé lety můžou být fyzicky namáhavé. Proto jsou měkké, pohodlné kalhoty nebo tepláky v elegantním provedení, jako například tepláky ImpossiblySoft nebo kalhoty chino PerfectStretch z kolekce 24.7, nezbytným kouskem. Jsou ideální na cestování v tuzemsku nebo do zahraničí. Zkombinuj je s přiléhavým tílkem nebo tričkem, na které navrstvíš volnou bundu, která vyváží vzhled.
Vrstvi s mikinami a svetry
Mikiny a mikiny s kapucí jsou nejlepšími společníky do chladných letadel nebo při ranních letech (a můžou ti posloužit jako polštář, když si po zahřátí sundáš vrstvu). Pokud hledáš opravdovou hebkost, vyber si mikinu ImpossiblySoft s kulatým výstřihem. Tyhle příjemné vrstvy kombinuj s tepláky nebo legínami. Pokud chceš outfitu dodat další rozměr, hoď na sebe bundu bomber. A když si vezmeš silnější vrstvu do letadla, sníží se ti hmotnost odbaveného zavazadla, takže se sbalíš se jako profík.
Legíny na dlouhé cesty
Dlouhé legíny, které si oblíbilo mnoho cestovatelů, jsou při plánování outfitu na dovolenou a stylové kombinace do letadla jasnou volbou. Jednoduché a elegantní legíny jsou ideální pro jakýkoli den na cestách, kde je prioritou pohodlí. Řada z nich má funkční detaily, jako jsou kapsy na telefon a doklady. Vezmi si k nim dlouhý volný top, volnější svetr nebo mikinu ImpossiblySoft s polovičním zipem, které vyváží přiléhavé provedení legín.
Opora a styl
Podprsenky s lehkou oporou jsou základem pro ženy, které upřednostňují pohodlí a oporu. Zkombinuj ji s poloprůsvitným topem, který dodá jiskru, nebo si přes ni obleč košili PerfectStretch, která je ideální na cesty.
Volnější topy
Volnější trička jsou hlavně o pohodlí, které je na cestách zásadní, ale není na škodu upřednostnit i styl. Přeskoč běžná trička s výstřihem do V nebo s kulatým výstřihem a zvol model ve volném provedení v rugby stylu nebo kousek z kolekce Nike 24.7, například pánskou košili PerfectStretch na knoflíky nebo tkané dámské tričko PerfectStretch. Svůj oblíbený kousek zkombinuj s tepláky nebo cargo kalhotami volného střihu a klasickou kšiltovkou nebo čepicí pro sportovně-elegantní styl.
Svěží a pohodlné tenisky
Spolehlivé tenisky jsou základem každého skvělého outfitu na letání. Vyzkoušej tenisky Nike Air Force 1, které jsou nejenom pohodlné a ikonické, ale dodají tvému cestovnímu oblečení sportovní nádech. Nebo si obuj elitní běžecké Nike Vomeros nebo vycházkové Motivas. Obleč si k nim kalhoty nebo legíny v délce nad kotníky.
Doplňky, které pozvednou tvůj outfit na cestování
Doplňky jsou nedoceněnými hrdiny cestovních outfitů. V elegantním batohu nebo tašce s přihrádkami budeš mít nezbytnosti po ruce. Vezmi si taky velké sluneční brýle, vysoké ponožky a příjemnou šálou pro styl a pohodlí. A tašky přes rameno a čepice Nike jsou praktické a stylové kousky, které jednoduše podtrhnou celkový vzhled.