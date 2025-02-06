Šest tipů na pohodlné outfity pro sportovce podle Nike

Šest tipů od Nike na pohodlný outfit pro sportovce
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Kolekce Nike 24.7 poskytuje pohodlí po celý den a nabízí všestrannost lidem s aktivním životním stylem.
S pohodlným sportovním oblečením si nemusíš vybírat mezi funkčností a stylem na běžný den. Je ideální pro sportovce a sportovkyně, kteří žijí aktivně. Kolekce Nike 24.7 nabízí promyšleně vybraný sortiment jednoduchých, ale zajímavých základních kousků z inovativních a pohodlných materiálů, jako je hladká měkká dvojitá pletenina ImpossiblySoft nebo pružný a přiléhavý materiál PerfectStretch, který se hýbe spolu s tebou.
Ideální šatník kombinující eleganci a pohodlí obsahuje šest základních kousků, které můžeš kombinovat a vytvářet z nich pohodlné a elegantní outfity pro tvůj aktivní životní styl.
Až si pořídíš nezbytné kousky z kolekce Nike 24.7, podívej se na těchhle šest základních tipů a sestav si pohodlný a elegantní outfit pro aktivní životní styl.
1. Nezapomeň na odstíny a proporce
Vylepši svůj outfit hrou s barvami a střihem. Základ kolekce Nike 24.7 tvoří všestranné neutrální odstíny od světle hnědé po uhlovou, které ti zaručí vybroušený styl. Začni třeba topem ImpossiblySoft s polovičním zipem v sytém neutrálním odstínu a zkombinuj ho s kalhotami Chino PerfectStretch, ať dosáhneš vyváženého vzhledu tón v tónu. Zajímavost outfitu dodáš, když si pohraješ s proporcemi: přiléhavé topy nos s kalhotami se širokými nohavicemi a ty volné naopak oblékni k úzkými kalhotám.
Dotáhni outfit k dokonalosti kotníkovými botami, vysokými ponožkami a taškou přes rameno. Extra dávku šmrncu ti dodá strukturovaná bunda nebo vesta.
2. Zaměř se na všestrannost
Přizpůsobivý šatník si vytvoříš, když dáš dohromady věci, které s tebou udrží krok po celý den. V základním oblečení z kolekce Nike 24.7, třeba v kalhotách PerfectStretch se širokými nohavicemi a teplácích ImpossiblySoft, snadno zvládneš přechod z aktivního rána do neformálního večera. Každý kousek plní svůj účel: košile na knoflíky působí elegantně a lehká mikina s kapucí je zase praktická. Kombinací různých materiálů a střihů vytvoříš outfity, ve kterých zvládneš pochůzky, trénink i neformální setkání. Jednobarevné tenisky nebo sportovní taška přes rameno celý styl sladí dohromady a pořád budeš vypadat elegantně.
3. Se sladěnou kombinací vyhraješ
Ladící souprava je jednoduchým základním outfitem pro sportovce a sportovkyně, když pracují z domu, cestují nebo pobíhají po pochůzkách. Mikina ImpossiblySoft s kulatým výstřihem a tepláky ve stejném stylu z kolekce 24.7 ti to ještě víc usnadní. Dohromady tvoří elegantní jednobarevný look, který působí upraveně a přitom ležérně. Tuhle kombinaci sportovního oblečení oživíš jednobarevnými teniskami, klasickou kšiltovkou a obdélníkovými slunečními brýlemi.
4. Hoď na sebe přiléhavý kousek
Černé legíny nebo pohodlné tepláky jsou nesmrtelnou stálicí šatníku – jsou skvělé na cvičení i pro klasický look. Když je zkombinuješ s pánskou košilí PerfectStretch na knoflíčky nebo dámskou tkanou košilí PerfectStretch z kolekce Nike 24.7, okamžitě jim dodáš na atraktivitě. Strukturovaná bunda je další šikovné řešení, jak svůj výběr oblečení připravit na jakoukoli příležitost. Skvěle se k ní hodí hravé capri legíny a přiléhavé zkrácené tričko. Outfit doplň elegantními nenápadnými teniskami a nylonovou taškou, která něco vydrží a vyzařuje městský styl. Touhle kombinací vyřešíš oblečení na rychlé pochůzky nebo neformální setkání, která si žádají trochu elegance.
5. Jdi do šířky (nohavice)
Kalhoty se širokými nohavicemi jsou zpátky na výsluní a kalhoty PerfectStretch z kolekce 24.7 představují elegantní pojetí tohohle trendu. Jasně, tepláky jsou přímo synonymum sportovního oblečení. Ovšem ty se širokými nohavicemi dodají tvému outfitu nostalgický nádech. Jestli hledáš něco odvážnějšího, vezmi si k nim pro kontrast potištěné tílko nebo top, a všechno dolaď teniskami a sportovní ledvinkou. Tenhle outfit dokonale vyvažuje ležérní pohodlí a uhlazený styl, takže je ideální pro volný čas.
6. Přezuj si tenisky
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak oblečení na cvičení upravit na pohodlný styl pro běžný den, je přezout si boty. Celkový dojem vylepšíš výměnou funkčních tenisek za robustní semišový pár. Outfit doplň praktickými kousky, jako je volná větrovka a taška.
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