Moje pohodlná dívčí podprsenka
Lidé v mém věku toho mají strašně moc. Balancujeme mezi školou, sportem, zkouškami, přáteli a vším ostatním.
Musíme si proto odpočinout. Potřebujeme takové dny, kdy si vezmeme to nejměkčí oblečení, které najdeme, a děláme věci, které nás nabijí energii nebo nám pomůžou zrelaxovat.
V takových dnech nosím podprsenku Alate. Má hlubší výstřih, díky kterému se ráno snadno obléká. A skvěle se hodí k pohodlným outfitům.
Je tak pohodlná! To je pro mě velká výhra. Ramínka jsou široká, takže se nezařezávají do ramen. Mám pocit, jako bych na sobě žádnou sportovní podprsenku ani neměla.
Každý se odreagováváme jiným způsobem. Dny, ve kterých si nejvíc odpočinu, jsou takové, kdy jsem sice aktivní, ale nemusím se za ničím honit. Dělám domácí úkoly a venčím svého psa Chestera. Ty to máš třeba jinak. Možná si jdeš raději zaběhat s přáteli nebo si zacvičíš jógu s hudbou v uších.
Ať už tě baví cokoli, doporučuju prozkoumat všechny možnosti a najít sportovní podprsenku, ve které se budeš cítit dobře.