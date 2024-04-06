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Poslední aktualizace: 6. dubna 2024
Doba čtení 2 min

Moje osvědčená podprsenka na sprinty

Swoosh Pro: Moje zaručená podprsenka na sprinty

Když běhám sprinty, musím mít pocit, že jsem to jen já a dráha. Když závod začíná, soustředím se na to, abych se co nejrychleji dostala do cíle.

Nedokážu se dostat do tohohle stavu, pokud se mi podprsenka zařezává nebo je moc těsná. Potřebuju cítit oporu a pohodlí.

Swoosh Pro krásně obepíná, ale nestahuje mě, takže můžu volně dýchat, uvolnit se a prostě běžet.

Swoosh Pro: Moje zaručená podprsenka na sprinty
Swoosh Pro: Moje zaručená podprsenka na sprinty

Podprsenkám s vyšší oporou, jako je Swoosh Pro, dávám přednost při fyzicky náročných aktivitách. Ale to neznamená, že je to jediná sportovní podprsenka, která ti bude vyhovovat!

Nakupovat Swoosh Pro

Každý z nás chce a potřebuje něco jiného, proto je velmi důležité, abys zjistila, která sportovní podprsenka ti bude nejlíp vyhovovat, a nechala se změřit, aby ses vždy cítila super pohodlně.

O podprsenkách

  • O podprsenkách, Swoosh Pro: Moje zaručená podprsenka na sprinty, slide 1 of 3

    Alate

    Moje pohodlná dívčí podprsenka
  • O podprsenkách, Swoosh Pro: Moje zaručená podprsenka na sprinty, slide 2 of 3

    Indy

    Moje podprsenka na jógu
  • O podprsenkách, Swoosh Pro: Moje zaručená podprsenka na sprinty, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Podprsenky pro každou změnu těla

Původně zveřejněno: 8. dubna 2024

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