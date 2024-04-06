Swoosh Pro: Moje zaručená podprsenka na sprinty

Poslední aktualizace: 6. dubna 2024
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Moje osvědčená podprsenka na sprinty
Když běhám sprinty, musím mít pocit, že jsem to jen já a dráha. Když závod začíná, soustředím se na to, abych se co nejrychleji dostala do cíle.
Nedokážu se dostat do tohohle stavu, pokud se mi podprsenka zařezává nebo je moc těsná. Potřebuju cítit oporu a pohodlí.
Swoosh Pro krásně obepíná, ale nestahuje mě, takže můžu volně dýchat, uvolnit se a prostě běžet.
Podprsenkám s vyšší oporou, jako je Swoosh Pro, dávám přednost při fyzicky náročných aktivitách. Ale to neznamená, že je to jediná sportovní podprsenka, která ti bude vyhovovat!
Každý z nás chce a potřebuje něco jiného, proto je velmi důležité, abys zjistila, která sportovní podprsenka ti bude nejlíp vyhovovat, a nechala se změřit, aby ses vždy cítila super pohodlně.