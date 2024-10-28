Issey Kyson
Podprsenky pro každou změnu těla
Když se moje tělo začalo měnit, hrozně to otřáslo mým sebevědomím! Naštěstí mě v tom rodina podpořila a našla jsem sportovní podprsenky, které mi pomohly cítit se při sportu zase pohodlně a sebevědomě.
Sportovní podprsenka, kterou nosím, závisí na tom, co právě dělám. Například když makám na oválu, jistotu mi dodává podprsenka Swoosh Pro.
Ale pokud dělám něco míň náročného, jako je jóga nebo strečink, vezmu si měkoučkou podprsenku, která krásně drží všechno na místě bez ohledu na to, v jaké jsem pozici (pro mě je to Indy).
A ve dnech, kdy odpočívám, je to Alate. Je tak měkká! A má široká ramínka, která se nikdy nezařezávají, takže mám pocit, jako bych na sobě žádnou sportovní podprsenku neměla.
Každá jsme jiná – takže nemusíš mít pocit, že musíš nosit podprsenky, které nosí tvoje kamarádky. Udělej si čas na pořádný průzkum, nech se změřit a najdi si podprsenku, která ti bude nejlíp vyhovovat.
To samé platí pro ochranu na tvoje dny! Kalíšky, vložky, tampony – každá z nás si najde to, co jí vyhovuje. A pro větší pocit bezpečí při tělocviku jsou tu legíny Nike Pro Leak Protection. Mají zabudovanou tenoučkou vrstvu, která zabraňuje úniku krve.
Pamatuj, že žádná z nás není na tyhle změny sama! Pojďme si navzájem krýt záda.
Issey x