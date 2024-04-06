Moje podprsenka na jógu
Během dospívání si někdy ani neuvědomujeme, pod jak velkým tlakem jsme.
Je důležité najít si způsoby, jak se uvolnit. To platí jak pro naši mysl, tak pro naše tělo (hlavně proto, že nám rostou svaly).
Po náročném tréninku zhasnu světla, pustím si nějakou hudbu a chvilku si zacvičím jógu nebo se protáhnu.
Na podložce potřebuju měkkou sportovní podprsenku, ve které se můžu volně hýbat. Nosím podprsenku Indy, protože nabízí skvělou oporu, přitom ale nijak neomezuje.
Je fakt otrava při józe nebo protahování cítit, že prsa nedrží tam, kde mají být. Podprsenka Indy má pružný pás pod prsy, který je pohodlný a bezpečně drží ve všech jógových pozicích.
Já sice na jógu nosím podprsenku Indy, ale tobě může vyhovovat nějaká jiná.
Pořád přemýšlím, v jaké sportovní podprsence se cítím nejlíp ve dnech, kdy dělám nějakou lehčí aktivitu. Podle mě je nejlepší prozkoumat různé možnosti, nechat se změřit a najít si takovou, ve které se budeš cítit pohodlně a sebejistě, ať už je to na podložce, při hodině tělocviku, nebo kdykoli jindy, kdy si chceš sportovní podprsenku obléct.