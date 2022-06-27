Bra By Michaela: Outfity se sportovní podprsenkou

Podprsenka podle Michaely
Michaela DePrinceová: Styling sportovní podprsenky
Podprsenka podle Michaely je nejnovějším počinem Michaely DePrinceové, ikony současného baletního světa. Do tance a našeho vydání Svoboda změnit se vnáší svůj vlastní náboj – upozornění na to, jak rosteme jako jednotlivci a stáváme se silnějšími verzemi sebe sama.
Na styling sportovní podprsenky jsme ji zastihli v New Yorku, kde nám ukázala, jak nosit sportovní podprsenky Nike Alate od rána do večera – a to i když nás nečeká žádný trénink. Mrkni dolů na její různé kombinace stylů.
1. Podprsenka Nike Alate v bílé barvě s černou flitrovou minisukní a košilí
„Znáte to, chystáte se na schůzku a vyzkoušíte si polovinu skříně, než najdete ten správný outfit, u kterého si řeknete, že je to ono. Tak přesně takový je pro mě tenhle outfit. Zbožňuju, jak nenuceně vypadá. Stejně jednoduše vypadá i tanec, ale přitom každý krok je pečlivě nacvičený. Podprsenka Nike Alate v bílé barvě zajímavě kontrastuje s mojí kůží a s černou flitrovou minisukní a košilí. Líbí se mi její univerzálnost, že ji můžu nosit jako zkrácený top, ale zároveň si můžu košili zapnout, takže jsou pod ní vidět jenom obrysy podprsenky.“
2. Podprsenka Nike Alate v černé barvě s bílými džíny a kabátem
„Často mě můžete v ulicích zastihnout při tanci. Chodím a neustále trénuju pohyby rukou. Proto se mi moc líbí, že podprsenka Nike Alate umožňuje svobodu pohybu víc než jiné sportovní podprsenky. Tenhle outfit je úžasný. Líbí se mi ta kombinace klasického a moderního a černé (podprsenky) a bílé (džínů a kabátu). Cokoli, v čem je mi příjemně, ale co mi zároveň přináší pocit síly, je skvělou volbou. Když si sama sebou nejsem úplně jistá, ráda si pak obleču něco, v čem mám pocit, že to dám a že s tímhle outfitem bude můj den lepší. Něco, co ti přinese sílu zvládnout to, co chceš. Mám dojem, že kdybych si tohle oblékla na nějakou schůzku, tak na ní zazářím.“
3. Podprsenka Nike Alate v černé barvě s koženými kalhotami a červenou košilí
„Když jsem dávala dohromady tenhle outfit, tak jsem úplně zapomněla na to, že bych v podprsence Nike Alate mohla taky cvičit. Spolu s koženými kalhotami je z ní najednou ohromně sexy zkrácený top. Tahle kombinace se mi moc líbí. Když jsem si ji vzala ven, tak jsem se v ní cítila opravdu skvěle a pohodlně. A díky červené barvě košile a bot na platformě má tenhle outfit styl. Vzala bych si ho na sebe na holčičí večer někam do trendy klubu. Znáš takové ty podniky, kam se vchází skrz kuchyni nebo přes nějaké jiné neobvyklé místo. Někde vzadu pak jsou dveře, kterými se dostaneš do klubu, kde hraje ta nejlepší hudba, takže jediné, co chceš, je okamžitě se pustit do tance.“
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