  1. Trénink a cvičení
    2. /
  2. Cross trénink
    3. /
  3. Obuv

Ženy Cross trénink Obuv

(14)
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Pánské boty na cvičení
+5
Nike Metcon 10
Pánské boty na cvičení
139,99 €
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Dámské boty na cvičení
+4
Nike Metcon 10
Dámské boty na cvičení
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Dámské tréninkové boty
+10
Nejprodávanější
Nike Free Metcon 7
Dámské tréninkové boty
129,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Dámské boty na cvičení
+3
Recyklované materiály
Nike Bella 7
Dámské boty na cvičení
89,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Dámské boty na cvičení
+1
Recyklované materiály
Nike Flex Train
Dámské boty na cvičení
79,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Dámské tréninkové boty
Recyklované materiály
Nike MC Trainer 3
Dámské tréninkové boty
79,99 €
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Dámské tréninkové boty
Nike MC Trainer 4
Dámské tréninkové boty
79,99 €
Nike Free Metcon 7 AMP
Nike Free Metcon 7 AMP Pánské tréninkové boty
Nike Free Metcon 7 AMP
Pánské tréninkové boty
139,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Dámské boty na cvičení upravené podle tebe
Upravit
Upravit
Nike Metcon 10 By You
Dámské boty na cvičení upravené podle tebe
169,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Dámské běžecké silniční boty upravené podle tebe
Upravit
+1
Upravit
Nike Free RN By You
Dámské běžecké silniční boty upravené podle tebe
129,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Dámské tréninkové boty podle vlastního návrhu
Upravit
Upravit
Nike Free Metcon 7 By You
Dámské tréninkové boty podle vlastního návrhu
159,99 €
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Boty upravené podle tebe
Upravit
Upravit
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Boty upravené podle tebe
159,99 €
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Dámské boty na cvičení
Recyklované materiály
Nike Free 2025
Dámské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Dámské boty na cvičení
Nike In-Season TR 14
Dámské boty na cvičení
Sleva 30 %

Dámské boty na cross trénink

Opři se do tréninku opravdu naplno v dámských botách na cross trénink od Nike. Prohlédni si Nike Metcon 3 s nejnovější technologií Nike, ať máš na trénink pořádnou výbavu. Vylepšená vložená mezipodešev dává chodidlům volnost pohybu při kardio cvičení a s přilnavou gumou v přední části má bota skvělou trakci při náročném vzpírání. Prohlédni si celou kolekci na cross trénink pro ženy a pořiď si oblečení a výbavu, které ti pomůžou zvládnout i nejnáročnější tréninky. Boty Nike na cross trénink máme i pro muže.