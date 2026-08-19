Dámské boty na cross trénink
Opři se do tréninku opravdu naplno v dámských botách na cross trénink od Nike. Prohlédni si Nike Metcon 3 s nejnovější technologií Nike, ať máš na trénink pořádnou výbavu. Vylepšená vložená mezipodešev dává chodidlům volnost pohybu při kardio cvičení a s přilnavou gumou v přední části má bota skvělou trakci při náročném vzpírání. Prohlédni si celou kolekci na cross trénink pro ženy a pořiď si oblečení a výbavu, které ti pomůžou zvládnout i nejnáročnější tréninky. Boty Nike na cross trénink máme i pro muže.