Jak zapojit děti

Slovo mají děti

Na začátek jim například můžeš dát najevo, že na jejich názoru opravdu záleží. „Fundació Barça funguje jako místo, kde si všechny holky i kluci můžou povídat a hrát. Prostě jim nechte volnou ruku, aby navrhly hry a úkoly,“ říká Chaima.



Když budou pravidelně přispívat svojí troškou do mlýna, naučí se přebírat iniciativu. „Je důležité, aby děti cítily zodpovědnost za svoje rozhodnutí,“ dodává. Pokud jsou nesmělé nebo se jim nechce nic vymýšlet, stačí rozdat role a úkoly tak, aby se každé z nich zapojilo. „Děti by se měly cítit součástí celého procesu od začátku až do konce. Budou víc v pohodě a podpoří to jejich sebedůvěru,“ je přesvědčená Chaima.