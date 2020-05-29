Jak zapojit děti
Pohyb
Nike Training
Dát dětem možnost výběru je skvělý způsob, jak je zapojit do hry.
Hledáš způsoby, jak motivovat svoje děti k pohybu? V tomhle článku ti ukážeme jednu ze šesti zásad pro trénink s dětmi — zapojení. Je to o tom, dát dětem slovo a naučit je, aby si za svým rozhodnutím stály.
Když mají děti hodně volného času, je snadné jen tak posedávat a nic nedělat. Proto jsme vybrali to nejlepší z iniciativy Made to Play od Nike, která se snaží děti rozhýbat. Máme pro tebe šest tréninkových zásad. V tomhle článku se s tebou Chaima, lektorka projektu Fundació Barça, podělí o tipy a triky, jak děti motivovat ke sportování doma.
Slovo mají děti
Na začátek jim například můžeš dát najevo, že na jejich názoru opravdu záleží. „Fundació Barça funguje jako místo, kde si všechny holky i kluci můžou povídat a hrát. Prostě jim nechte volnou ruku, aby navrhly hry a úkoly,“ říká Chaima.
Když budou pravidelně přispívat svojí troškou do mlýna, naučí se přebírat iniciativu. „Je důležité, aby děti cítily zodpovědnost za svoje rozhodnutí,“ dodává. Pokud jsou nesmělé nebo se jim nechce nic vymýšlet, stačí rozdat role a úkoly tak, aby se každé z nich zapojilo. „Děti by se měly cítit součástí celého procesu od začátku až do konce. Budou víc v pohodě a podpoří to jejich sebedůvěru,“ je přesvědčená Chaima.
„Je důležité, aby děti cítily zodpovědnost za to, co vyberou,“
Chaima, Fundació Barça
Změna je život
Propojte cvičení s hrami, aby se děti víc zapojily a byly neustále v pohybu. „Dejte jim prostor, aby se mohly otevřeně vyjadřovat,“ radí Chaima. Aby se nebály říct: „Dneska se mi nechce hrát fotbal, nezkusíme něco jiného?“ Při hrách přece neexistuje žádné „špatně“. Důležité je vést děti k tomu, aby se nebály říct vlastní názor. Chaima se snaží motivovat i svoje kolegy a kolegyně: „Řiďte se vlastním úsudkem a nenechte se moc omezovat normami.“ Hlavně to neberte moc vážně. Jsou to přece děti, a děti si mají hrát.