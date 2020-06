Jak překonat překážky v běhání

3. Zaměř se na věci, které můžeš změnit

„I když neuběhneš to, co chceš, pořád můžeš zlepšovat svůj výkon. Stačí se zaměřit na jiný aspekt běhu.



Pokud můžeš jít běhat (třeba jen na pár minut), zapracuj na držení těla. Všimni si, co dělají ramena, paže, boky, nohy a kolena: Máš zvednutou bradu? Pokud ano, tak máš pravděpodobně chodidla na úrovni boků. Máš uvolněná ramena? Paže směřují dozadu a nehoupou se volně kolem těla? Pohybují se ruce volně podél boků? Tímhle způsobem si můžeš kontrolovat držení těla a zjistit slabší místa nebo nerovnováhu, na které můžeš pracovat, když zrovna neběháš,“ říká Bennett.



Pokud nemůžeš jít ven běhat, trénuj si dýchání do břicha. Při běhání ti to pomůže. Když se nadechuješ hluboko do břicha, svaly mají větší přísun kyslíku a ten je pohání. Nadechni se, naplň břicho vzduchem, až se břišní stěna zvedne. Pak se uvolni a vydechuj několik vteřin. Zkus to několik minut opakovat. Hluboký nádech a výdech ti pomůže zpomalit tep a zklidní tě to, když se při běhu nebo v životě potýkáš s těžkostmi.



4. Oslavuj malá vítězství

Běh nejsou jen nejlepší časy a nejdelší vzdálenosti. Dávej si spíš menší cíle, a když jich dosáhneš, tak to oslav.



Nastav si nová měřítka úspěchu a uvidíš, že začneš běh vidět jinak a bude tě bavit ještě víc.



5. Soustřeď se na dlouhodobý horizont

Co si budeme nalhávat, někdy tréninkový plán vůbec nesplníme. Kvůli tomu ale nemusíme truchlit, lepší je to brát jako příležitost zaměřit se na dlouhodobější cíle a dívat se na trénink z jiného úhlu. Vytvoř si nový trénink a na tom stav, když to jde.



„Pravidelnost je základ, ale neznamená to, že musíš běhat pořád. Je to otázka přizpůsobivosti,“ říká Bennett. „Když nemůžeš běhat 50 minut, tak to třeba půjde 15 minut. Pokud nemůžeš jít běhat vůbec, možná můžeš cvičit drily, tančit, jít na procházku nebo si dělat záznamy o běhání.“



Když jsi takhle flexibilní, zlepšíš si formu a udržíš si motivaci běhat.“



„Nemusíš chodit běhat každý den,“ říká Bennett. „Nemusíš běhat každý den, aby z tebe byl každodenní běžec. Když zrovna neběháš, můžeš dělat spoustu jiných zajímavých věcí, které s během souvisí.“